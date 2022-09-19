У ЕС все больше врагов. К Венгрии, Швеции и Польше в скором времени присоединится и Италия

Венгрия, Польша, Швеция и вскоре Италия: количество правых правительств в Европейском Союзе растет. Нелиберальный блок может достигнуть критической массы. Об этом пишет журналист Губерт Ветцель в немецком издании Süddeutsche Zeitung.

У ЕС все больше врагов. Венгрия, Швеция, Польша, Италия. Фото из открытых источников

Губерт Ветцель приводит примеры стран, которые сейчас оказывают негативный эффект на Европейский союз. Автор статьи в целом говорит о неудачной осени для европейской демократии. 18 сентября Еврокомиссией принято сократить бюджет финансирования Венгрии. Это связано с коррупцией в стране. Кроме того, многие западные политики утверждают, что Венгрия уже не является демократией, а скорее выборной автократией. Все из-за узурпирования власти их премьер-министром Орбаном, довольно часто выражающим резкие и не толерантные речи, а также выступает против многих решений ЕС относительно санкции для России.

Ветцель продолжает мнение и считает, что в Польше также набирают силу правые движения. Автор статьи пишет, что вряд ли такие страны попали в ЕС.

Если бы Венгрия и Польша не были членами ЕС и сейчас подали заявку на вступление, их заявка, вероятно, была бы отклонена, – подчеркивает автор.

Также Ветцель добавляет Швецию, которой руководят жесткие правые популисты. И считает, что в скором времени к ним присоединится Италия, в которой 25 сентября будет избран новый парламент. Где по опросам побеждает правый альянс, который в своем составе имеет движения с расистскими, националистическими и антиевропейскими ценностями.

Журналист пишет, что правые заботятся об европейских деньгах, но европейские ценности – демократия, права человека, верховенство права, разделение власти и свободная пресса – для них не столь важны.

Деньги могут покрыть много проблем, но в какой-то момент проблемы станут слишком широкими и глубокими, считает автор.

Мы уже видим, как тяжело ЕС сталкиваться с относительно небольшими нарушителями правил, такими как Польша и Венгрия. Если к ним присоединятся Швеция и Италия, нелиберальный блок медленно достигнет критической массы, – резюмирует Губерт Ветцель.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ЕС принимает важное решение о прекращении финансирования Венгрии.

Также "Комментарии" писали, что Польша требует репараций в Германии за Вторую мировую войну.

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