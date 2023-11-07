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У Орбана дали прямой ответ: будут ли блокировать членство Украины в ЕС

Венгрия требует от Украины выполнения требований о языке образования для национальных меньшинств

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз может так и не состояться. Все дело в том, что Венгрия уже сейчас грозится заблокировать начало переговоров. При этом Будапешт ставит ряд условий, которые должен выполнить Киев, главное из них касается языка образования для национальных меньшинств. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию NOS сделал политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан.

У Орбана дали прямой ответ: будут ли блокировать членство Украины в ЕС

Балаш Орбан. Фото: MTI

Интересно, что Орбан утверждает, что "Венгрия всегда была сторонником сближения Украины с Евросоюзом".


"Были приняты новые законы, которые сделали жизнь венгров в Украине невыносимой. Мы не можем с этим согласиться. Позиция Венгрии кристально ясна: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Евросоюз", – отметил советник премьера.

На уточняющий вопрос, будет ли Венгрия блокировать начало переговоров о присоединении Украины, он ответил утвердительно, что Будапешт не согласиться дать "зеленый свет" для старта переговоров, пока тот вопрос, который беспокоит венгров в подвешенном состоянии.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, сколько венгров считают неприемлемой встречу Виктора Орбана с Владимиром Путиным.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на сравнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана членства его страны в ЕС с советской оккупацией. По словам Борреля, никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Тем временем венгерские власти не только всячески блокируют помощь ЕС для Украины и расширение санкций против РФ, но и, похоже, решили поставить преграду на пути Швеции в НАТО. О чем говорит такая позиция официального Будапешта? Есть ли управа на пророссийские власти Венгрии, которые не скрывают своих симпатий к Путину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://nos.nl/artikel/2496966-hongarije-dreigt-met-veto-tegen-eu-perspectief-van-oekraine
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