У Орбана появился серьезный оппонент. Его режим может потерпеть крах

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Ткачик Олеся
В Венгрии происходят нетривиальные процессы, которые впервые за долгое время подвергли сомнению незыблемость режима премьера Виктора Орбана, отмечает политолог Петр Олещук.
Виктор Орбан
По его словам, на самом деле в Венгрии есть оппозиция, которая к тому же стабильно побеждает на выборах в Будапеште, именно поэтому митинги против Орбана не являются чем-то странным. Однако в пользу действующего премьера играет его довольно крепкая политическая база, состоящая из консервативно настроенных жителей венгерской провинции. Именно им, отмечает Олещук, венгерский премьер постоянно рассказывает, как проклятый Сорос с утра до ночи мечтает их уничтожить. Как результат, подчеркивает политолог, испуганные венгры радостно поддерживают Орбана.
Однако, подчеркивает Олещук, в Венгрии произошел неожиданный скандал, завершившийся отставкой президентки Каталины Новак и министра юстиции Юдит Варги, которые, как стало понятно, оказались замешаны в помиловании обвиняемых по делу о насилии над несовершеннолетними. Обе чиновницы представляли партию действующего главы правительства, именно поэтому этот скандал ударил по рейтингу политической силы Орбана.
После этого, отмечает политолог, в игру вступил молодой и амбициозный юрист и однопартиец Орбана Петер Мадяр – бывший муж Юдит Варги. Он в соцсетях объявил о выходе из советов директоров двух государственных кампаний в знак протеста против всего происходящего в государстве.
То есть, отмечает эксперт, похоже, что Орбан таки получил серьезного оппонента, который тоже является правым, исповедует достаточно похожие идеологические позиции, хотя и не является противником "Запада", а также не имеет никаких симпатий к России. Кроме того, Мадяру 43 года, поэтому аргумент об "обновлении власти" тоже может использовать.
Конечно, подчеркивает Олещук, пока рано говорить, что режиму Орбана что-то очень серьезно угрожает, но впервые за долгое время его безусловный политический контроль над Венгрией подвергнут сомнению.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что тысячи венгров на митинге требовали отставки Виктора Орбана.
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