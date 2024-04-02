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У Орбана появился серьезный оппонент. Его режим может потерпеть крах

Как оказалось, режим премьера Виктора Орбана не такой уж и незыблемый, отметил в Фейсбуке политолог Петр Олещук. По его словам, для Украины это хорошо, ведь Венгрия начнет заниматься своими внутренними делами

сегодня, 12:35
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Венгрии происходят нетривиальные процессы, которые впервые за долгое время подвергли сомнению незыблемость режима премьера Виктора Орбана, отмечает политолог Петр Олещук.

У Орбана появился серьезный оппонент. Его режим может потерпеть крах

Виктор Орбан

По его словам, на самом деле в Венгрии есть оппозиция, которая к тому же стабильно побеждает на выборах в Будапеште, именно поэтому митинги против Орбана не являются чем-то странным. Однако в пользу действующего премьера играет его довольно крепкая политическая база, состоящая из консервативно настроенных жителей венгерской провинции. Именно им, отмечает Олещук, венгерский премьер постоянно рассказывает, как проклятый Сорос с утра до ночи мечтает их уничтожить. Как результат, подчеркивает политолог, испуганные венгры радостно поддерживают Орбана.

Однако, подчеркивает Олещук, в Венгрии произошел неожиданный скандал, завершившийся отставкой президентки Каталины Новак и министра юстиции Юдит Варги, которые, как стало понятно, оказались замешаны в помиловании обвиняемых по делу о насилии над несовершеннолетними. Обе чиновницы представляли партию действующего главы правительства, именно поэтому этот скандал ударил по рейтингу политической силы Орбана.

После этого, отмечает политолог, в игру вступил молодой и амбициозный юрист и однопартиец Орбана Петер Мадяр – бывший муж Юдит Варги. Он в соцсетях объявил о выходе из советов директоров двух государственных кампаний в знак протеста против всего происходящего в государстве.

"Так венгерская политика получила новую "восходящую звезду". И он уже собирает митинги, кучу просмотров собственных видео, нападая на Орбана. Основа критики со стороны Мадяра, являвшегося членом орбановской партии с 2002 года, проста. Орбан превратил Венгрию в "семейный бизнес". Мадяр критиковал власть за агрессивную пропаганду и консолидацию значительных богатств в руках десятков человек. Главный тезис, выдвинутый Мадяром, — партия Fidesz должна измениться, но этого не будет, пока Орбан у власти. Ну а еще он угрожал "компроматом" на бывших соратников"
, – рассказывает Олещук.

То есть, отмечает эксперт, похоже, что Орбан таки получил серьезного оппонента, который тоже является правым, исповедует достаточно похожие идеологические позиции, хотя и не является противником "Запада", а также не имеет никаких симпатий к России. Кроме того, Мадяру 43 года, поэтому аргумент об "обновлении власти" тоже может использовать.

Конечно, подчеркивает Олещук, пока рано говорить, что режиму Орбана что-то очень серьезно угрожает, но впервые за долгое время его безусловный политический контроль над Венгрией подвергнут сомнению.

"Для нас это хорошо хотя бы потому, что чем больше политических проблем будет у Орбана на родине, тем меньше у него будет сил и времени заниматься геополитикой за пределами Венгрии".
, – подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что тысячи венгров на митинге требовали отставки Виктора Орбана.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zEPwx73KQj74tcPcnyPnv5KYxaBG94RNgAU9fSTP85bcgk7TtPWqpppjNqDN3AHl&id=100000541433652
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