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Главная Новости Мир ЕС У Украины остался единственный союзник. Однако он нерешителен и это страшно
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У Украины остался единственный союзник. Однако он нерешителен и это страшно

Судьба американской помощи Украине крайне неопределенная, поэтому полагаться на нее не стоит, пишет Bloomberg. Издание считает, что единственным союзником Киева является ЕС

сегодня, 12:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации издания, ссылающегося на оценки немецкой исследовательской группы, сейчас ЕС – это единственный вариант для Украины в борьбе с агрессией России. Журналисты подчеркивают, что судьба американской помощи пока не определена и напоминают, что последние средства на военную помощь Соединенные Штаты исчерпали еще в конце 2023 года.

У Украины остался единственный союзник. Однако он нерешителен и это страшно

ЕС союзник Украины

Поэтому, по мнению издания, помощь от стран Европейского Союза сейчас остается единственной надеждой для Украины.

"Это вызов, но в конечном счете вопрос политической воли. Страны ЕС являются одними из самых богатых в мире, и до сих пор они не потратили даже 1% своего ВВП на поддержку Украины",
– заявил директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш.

Издание подчеркнуло, что в таких условиях ЕС необходимо консолидироваться и действовать стратегически, как никогда раньше, и это страшно.

"Это ужасное положение для любой страны, и то, как поступить, должно стать главной темой для представителей министерств обороны на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности",
– пишет издание.

При этом журналисты считают, что, в принципе, Украина могла бы попытаться положиться на помощь от ЕС, однако для этого нужно, чтобы блок продемонстрировал то, чего раньше не делал, а именно: решительность.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей США после дискуссий по законопроекту о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню решила отправиться на перерыв до 28 февраля . Документ так и не был проголосован. Конгрессмены должны вернуться к рассмотрению проекта закона уже в конце февраля.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-16/war-in-ukraine-eu-would-need-to-double-aid-to-cover-us-funding-shortfall
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