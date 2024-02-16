У Украины остался единственный союзник. Однако он нерешителен и это страшно

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Ткачик Олеся
По информации издания, ссылающегося на оценки немецкой исследовательской группы, сейчас ЕС – это единственный вариант для Украины в борьбе с агрессией России. Журналисты подчеркивают, что судьба американской помощи пока не определена и напоминают, что последние средства на военную помощь Соединенные Штаты исчерпали еще в конце 2023 года.
ЕС союзник Украины
Поэтому, по мнению издания, помощь от стран Европейского Союза сейчас остается единственной надеждой для Украины.
Издание подчеркнуло, что в таких условиях ЕС необходимо консолидироваться и действовать стратегически, как никогда раньше, и это страшно.
При этом журналисты считают, что, в принципе, Украина могла бы попытаться положиться на помощь от ЕС, однако для этого нужно, чтобы блок продемонстрировал то, чего раньше не делал, а именно: решительность.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей США после дискуссий по законопроекту о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню решила отправиться на перерыв до 28 февраля . Документ так и не был проголосован. Конгрессмены должны вернуться к рассмотрению проекта закона уже в конце февраля.
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