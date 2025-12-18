Удастся ли ЕС принять решение по активам РФ: Кристин Лагард сделала заявление

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уверена, что страны Европейского Союза в конце концов придут к соглашению о механизме предоставления Украине репарационного кредита.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард. Фото: из открытых источников

По словам Лагард, значимость этого вопроса настолько высока, что европейские лидеры не оставят его без решения. Об этом она заявила во время пресс-конференции во Франкфурте, передает Reuters.

Лагард убеждена, что, несмотря на длительные дискуссии и разные подходы, компромисс будет найден.

При этом глава ЕЦБ подчеркнула, что любое решение должно соответствовать нормам международного права, защищающим суверенные активы государств. В то же время, она выразила уверенность, что европейские партнеры способны найти юридически взвешенный и сбалансированный подход.

"Это может происходить в привычном европейском стиле, со многими обсуждениями и спекуляциями, но результат будет найден, потому что это слишком важно", – отметила Лагард.

По ее словам, Европейский центральный банк за последние полтора года неоднократно высказывал свою позицию по этому вопросу. Однако окончательный выбор модели финансирования будет чисто политическим решением и будет зависеть от глав государств и правительств ЕС.

Роль ЕЦБ, по словам Лагард, состоит в проверке того, согласовывается ли избранное решение с положениями Договора ЕС, нормами международного права и не создает ли рисков для финансовой стабильности.

Обсуждение идеи репарационного кредита для Украины продолжается в Европейском Союзе уже более 18 месяцев. Его рассматривают как один из ключевых инструментов поддержки украинской экономики и послевоенного обновления. Использование замороженных российских активов в этом процессе может оказаться мощным финансовым и политическим сигналом на международной арене.

Как сообщал портал "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае если после заключения мирного соглашения Украина не сможет присоединиться к Альянсу, международные гарантии безопасности должны быть настолько жесткими , чтобы любая новая агрессия со стороны России имела для нее катастрофические последствия.