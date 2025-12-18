logo_ukra

Чи вдасться ЄС прийняти рішення щодо активів РФ: Крістін Лагард зробила заяву

Крістін Лагард переконана, що, попри тривалі дискусії та різні підходи, компроміс буде знайдено

18 грудня 2025, 20:22
Маламура Сергій

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард впевнена, що країни Європейського Союзу зрештою дійдуть згоди щодо механізму надання Україні репараційного кредиту.

За словами Лагард, значущість цього питання настільки висока, що європейські лідери не залишать його без рішення. Про це вона заявила під час пресконференції у Франкфурті, передає Reuters.

Лагард переконана, що, попри тривалі дискусії та різні підходи, компроміс буде знайдено.

При цьому очільниця ЄЦБ підкреслила, що будь-яке рішення має відповідати нормам міжнародного права, які захищають суверенні активи держав. Водночас вона висловила впевненість, що європейські партнери здатні знайти юридично виважений і збалансований підхід.

"Це може відбуватися у звичному європейському стилі, з багатьма обговореннями і спекуляціями, але результат буде знайдено, тому що це надто важливо", — зазначила Лагард.

За її словами, Європейський центральний банк протягом останніх півтора року неодноразово висловлював свою позицію з цього питання. Однак остаточний вибір моделі фінансування буде суто політичним рішенням і залежатиме від глав держав та урядів ЄС.

Роль ЄЦБ, за словами Лагард, полягає у перевірці того, чи узгоджується обране рішення з положеннями Договору ЄС, нормами міжнародного права та чи не створює ризиків для фінансової стабільності.

Обговорення ідеї репараційного кредиту для України триває в Європейському Союзі вже понад 18 місяців. Його розглядають як один із ключових інструментів підтримки української економіки та післявоєнного відновлення. Використання заморожених російських активів у цьому процесі може стати потужним фінансовим і політичним сигналом на міжнародній арені.

Як повідомляв портал "Коментарі", генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у разі, якщо після укладення мирної угоди Україна не зможе приєднатися до Альянсу, міжнародні гарантії безпеки мають бути настільки жорсткими, щоб будь-яка нова агресія з боку Росії мала для неї катастрофічні наслідки.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/finance/ecbs-lagarde-fully-confident-eu-will-agree-reparation-loan-plan-ukraine-2025-12-18/
