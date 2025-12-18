Чи вдасться ЄС прийняти рішення щодо активів РФ: Крістін Лагард зробила заяву

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард впевнена, що країни Європейського Союзу зрештою дійдуть згоди щодо механізму надання Україні репараційного кредиту.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард. Фото: з відкритих джерел

За словами Лагард, значущість цього питання настільки висока, що європейські лідери не залишать його без рішення. Про це вона заявила під час пресконференції у Франкфурті, передає Reuters.

Лагард переконана, що, попри тривалі дискусії та різні підходи, компроміс буде знайдено.

При цьому очільниця ЄЦБ підкреслила, що будь-яке рішення має відповідати нормам міжнародного права, які захищають суверенні активи держав. Водночас вона висловила впевненість, що європейські партнери здатні знайти юридично виважений і збалансований підхід.

"Це може відбуватися у звичному європейському стилі, з багатьма обговореннями і спекуляціями, але результат буде знайдено, тому що це надто важливо", — зазначила Лагард.

За її словами, Європейський центральний банк протягом останніх півтора року неодноразово висловлював свою позицію з цього питання. Однак остаточний вибір моделі фінансування буде суто політичним рішенням і залежатиме від глав держав та урядів ЄС.

Роль ЄЦБ, за словами Лагард, полягає у перевірці того, чи узгоджується обране рішення з положеннями Договору ЄС, нормами міжнародного права та чи не створює ризиків для фінансової стабільності.

Обговорення ідеї репараційного кредиту для України триває в Європейському Союзі вже понад 18 місяців. Його розглядають як один із ключових інструментів підтримки української економіки та післявоєнного відновлення. Використання заморожених російських активів у цьому процесі може стати потужним фінансовим і політичним сигналом на міжнародній арені.

Як повідомляв портал "Коментарі", генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у разі, якщо після укладення мирної угоди Україна не зможе приєднатися до Альянсу, міжнародні гарантії безпеки мають бути настільки жорсткими, щоб будь-яка нова агресія з боку Росії мала для неї катастрофічні наслідки.