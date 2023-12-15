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Уговоры не помогли: Орбан заблокировал бюджетные расходы ЕС из 50 млрд для Украины

Украина пока что не может рассчитывать на 50 млрд евро от ЕС

сегодня, 08:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал принятие бюджетного решения ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель по завершению переговоров лидеров ЕС, которые продолжались до глубокой ночи.

Уговоры не помогли: Орбан заблокировал бюджетные расходы ЕС из 50 млрд для Украины

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Мишель подчеркнул, что тематикой дискуссии было не только финансирование Украины. Лидерам ЕС предложили для принятия "мегапакет", в который вошло финансирование поддержки Украины, расходы на миграционные программы, финансирование Фонда солидарности ЕС и обороны.


"Только одно государство не смогло согласиться на это решение... Остальные 26 лидеров согласились на этот "мегапакет", включая одну Швецию, премьер которой по внутренним процедурам должен обсудить это решение с парламентом, но, как я рассчитываю, после этого присоединится к другим", – рассказал президент Европейского совета.

Шарль Мишель подтвердил предположение, что 27-м лидером, который не дал согласия, является премьер Венгрии Орбан. 

"Я так понимаю, вы очень хорошо осведомлены о том, в чем заключалась наша дискуссия", – полушутя прокомментировал Мишель.

Читайте также на портале "Комментарии" — Виктор Орбан открыто шантажирует Брюссель и подыгрывает Москве, давая понять, что не пустит Украину в ЕС. И даже принятые изменения в закон Украины о нацменьшинствах, на чем ранее настаивал Будапешт, ситуацию не изменили. С Орбаном 10 декабря пообщался лично Зеленский, но не факт, что это помогло. Какие ожидания от саммита ЕС? Станет ли Венгрия идти против всех, или заручится помощью той же Словакии, также высказывающей против евроинтеграции Украины в нынешних условиях? Либо сопротивление противников Украины будет сломлено? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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