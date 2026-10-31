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Україна буде врятована: яке важливе рішення готує ЄС у 2027 році

Єврокомісія розробила механізм фінансування частини масштабного кредиту, що залишилася, на 90 млрд євро

31 жовтня 2026, 13:05
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Кравцев Сергей

Європейський Союз готує механізм надання Україні 45 млрд євро, що залишилися, з масштабного кредитного пакета на загальну суму 90 млрд євро. Очікується, що кошти надійдуть до кінця 2027 року, забезпечивши Києву фінансову підтримку в умовах російської агресії. Про це повідомляє Reuters.

Україна буде врятована: яке важливе рішення готує ЄС у 2027 році

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Програма передбачає виділення половини загальної суми вже 2026 року. Таким чином, європейські партнери мають намір забезпечити Україні довгострокову фінансову передбачуваність та знизити ризики перебоїв із фінансуванням державних витрат.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що запропонований механізм дозволить підтримувати функціонування основних державних служб України. Мова йде про фінансову стійкість країни в умовах війни, коли значна частина ресурсів прямує на оборону та подолання наслідків російських атак.

Єврокомісія також позитивно оцінила надану Україною стратегію використання фінансової допомоги. Згідно з передбаченим розподілом коштів на наступний рік, 13,3 млрд євро планується направити безпосередньо на підтримку державного бюджету.

Ще більша сума – 31,7 млрд євро – призначена для фінансування українського оборонно-промислового комплексу. Це дозволить підтримувати виробництво озброєнь, розвивати оборонні підприємства та зміцнювати можливості країни протистояти російським військам.

Фактично європейський кредит має стати одним із ключових інструментів фінансової стійкості України на найближчі два роки. При цьому особливе значення має не тільки обсяг допомоги, але й заздалегідь планувати витрати.

45 млрд євро, що залишилися, стануть важливою частиною цієї стратегії. Їхнє виділення дозволить Києву розраховувати на продовження європейської підтримки до кінця 2027 року, коли потреба у фінансуванні державних та оборонних потреб залишиться критично високою.

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