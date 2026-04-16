"Украина дает пример": в Европе срочно признали фиаско из-за угрозы Путина

Европейский Союз постепенно расширяет свои возможности в сфере оборонно-промышленного комплекса, однако темпы этого роста остаются недостаточными. Это подчеркивают европейские чиновники, подчеркивая, что нынешняя динамика не соответствует уровню угроз, прежде всего со стороны Российской Федерации, которая в настоящее время выпускает значительно большие объемы вооружений.

Фото: из открытых источников

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс во время выступления в комитете Европейского парламента по безопасности обратил внимание на существенный разрыв в производственных мощностях между ЕС и Россией. По его словам, главная проблема состоит в том, что РФ по-прежнему опережает Европу по ключевым показателям военного производства, несмотря на увеличение инвестиций со стороны стран ЕС.

Для иллюстрации он привел сравнительные данные: производство крылатых ракет в России составляет около 1100 единиц в год, тогда как в Евросоюзе — около 300. В сегменте баллистических ракет РФ производит около 900 единиц, тогда как в ЕС такие ракеты фактически не производятся. По артиллерийским боеприпасам показатели составляют примерно 4 миллиона в России против 2 миллионов в ЕС. Также в производстве боевых машин пехоты у России есть около 3500 единиц ежегодно, тогда как Европа — всего около 500.

Кубилюс подчеркнул, что для эффективного сдерживания необходимо не только сокращать отставание, но и в перспективе превзойти Россию по объему производства вооружений. Он призвал к радикальному ускорению оборонного производства и переходу к модели массового изготовления вооружений, которые могут быстро масштабироваться и оставаться доступными по стоимости.

Отдельно он отметил опыт Украины, которая в условиях войны смогла существенно нарастить собственное производство, в частности, крылатых ракет. Украина планирует дальнейшее развитие ракетных программ и усиление сотрудничества с европейскими партнерами в создании современных систем вооружений.

