Украина, Грузия и Молдова выступили за членство в ЕС: какой ответ блока

Лидеры Грузии, Молдовы и Украины лоббировали на саммите Европейского Союза в среду, 15 декабря, разрешение начать переговоры о присоединении к блоку, но пока ожидается, что они только получат заверения в поддержке любых возможных посягательств со стороны России. Об этом сообщает Reuters.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель поздравляет Президента Украины Владимира Зеленского перед встречей лидеров стран ЕС и правительств «Восточного партнерства» - Reuters

Однодневный саммит "Восточного партнерства" также подчеркивает ограниченный успех подхода ЕС к шести бывшим советским республикам, которые он охватывает.

Из шести Грузия, Молдова и Украина – все замкнутые в территориальных спорах с Москвой. Лидеры Армении и Азербайджана принимают участие в саммите, но не стремятся к членству в ЕС. Президент Беларуси Александр Лукашенко, пострадавший от западных санкций, остался в стороне.

"Наша цель – полное членство в Европейском Союзе", – написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter после встречи с главой саммита ЕС Шарлем Мишелем.

Фрагменты проекта итогового заявления на саммите, которые увидело Reuters и должны быть опубликованы позже в среду, показывают, что ЕС признает европейские стремления и европейский выбор пяти заинтересованных стран.

В рамках инициативы Восточного партнерства ЕС предлагает деньги, техническую помощь и свободную торговлю, но не членство. Но вступление в ЕС остается привлекательной целью, и в среду дочь заключенного критика Кремля Алексея Навального заявила, что считает, что даже сама Россия однажды станет членом.

"Россия является частью Европы, и мы стремимся стать ее частью (ЕС)", – сказала Дарья Навальная в Европарламенте в Страсбурге, принимая от имени своего отца главную правозащитную премию блока "Сахаров".

Отношения России с 27-членным блоком были очень холодными с тех пор, как она захватила украинский полуостров Крым в 2014 году после восстания по поводу членства в ЕС в Киеве и поддержала сепаратистов на востоке Украины, что повлекло за собой санкции Запада против Москвы.

Выступая в штаб-квартире НАТО перед саммитом в среду, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал Запад также допустить его страну в атлантический альянс, к чему стремится также Украина.

"Каждое государство имеет суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс", – сказал Гарибашвили журналистам.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила Reuters во вторник, 14 декабря, что страна стремится присоединиться к ЕС, и сообщила России о своем намерении.

Украина сейчас является главной точкой вспышки между Россией и Западом. Соединенные Штаты утверждают, что Россия собрала более 100 000 военных на границах Украины, возможно, готовясь к вторжению. Москва говорит, что ее действия носят сугубо оборонительный характер, и обвиняет Киев и Запад в провокационном поведении.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Белом Доме заявили, что вместе с ЕС ищут формат переговоров с Москвой.

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