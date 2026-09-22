Украина может остаться без топлива: какой важнейший для Киева проект заблокировал Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против планов по созданию на территории страны мощностей для хранения украинских нефтяных резервов. В парламенте он заявил, что пока у власти находится правительство его партии "Тиса", украинского нефтехранилища в Венгрии не будет. Об этом сообщает венгерское издание Népszava.

Петер Мадьяр. Фото: из открытых источников

Заявление прозвучало после подписания меморандума между украинским "Нафтогазом" и венгерской нефтегазовой компанией MOL. Документ предусматривает изучение возможности хранения нефтепродуктов в Венгрии, в том числе вблизи украинско-венгерской границы. Для Киева такой проект имеет значение как способ создать дополнительные мощности за пределами зоны российских ударов.

Мадьяр заявил, что MOL начала переговоры с "Нафтогазом" еще при правительстве Виктора Орбана. При этом нынешние власти сочли неприемлемым тот факт, что компания обсуждала проект с украинской стороной без согласования с правительством.

В MOL, однако, дали понять, что говорить о строительстве объекта пока преждевременно. Компания утверждает, что проект находится лишь в начале подготовительного процесса, который может занять годы. Сейчас изучаются технические, финансовые, экологические и регуляторные условия.

В компании также отмечают, что уже хранят в Венгрии объемы стратегических запасов для стран ЕС и государств за его пределами. По версии MOL, подписанная с "Нафтогазом" декларация о намерениях соответствует международной практике сотрудничества в сфере хранения стратегических запасов углеводородов.

Ситуация вызвала реакцию Киева. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что политическое вмешательство способно поставить под угрозу прагматичное сотрудничество украинских и венгерских энергетических компаний.

Таким образом, меморандум между "Нафтогазом" и MOL пока остается рамочным соглашением о намерениях, а политическая позиция Будапешта поставила дальнейшее развитие проекта под вопрос.

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