Украина может потерять шанс вступления в ЕС: возникшее новое препятствие

Новый коррупционный скандал в энергетике стал серьезным испытанием для Киева на пути членства в Европейском Союзе. Расследование, связанное с "Энергоатомом" и Тимуром Миндичем, может стать фактором замедления процесса евроинтеграции, ведь Брюссель все громче говорит о "неустойчивости антикоррупционных реформ".

Коррупционный скандал может сорвать вступление Украины в ЕС. Фото из открытых источников

Дело Миндича касается схемы со взятками более чем на 100 миллионов долларов, которые якобы распределялись в системе гражданской защиты во время блекаутов, вызванных российскими обстрелами. По данным итальянского издания La Repubblica, это может создать "препятствие процессу вступления".

Европейская комиссия в своем последнем отчете констатирует, что прогресс по борьбе с коррупцией в Украине остается "ограниченным". Несмотря на то, что Киев предпринял существенные шаги в создании независимых антикоррупционных структур, реальные механизмы контроля все еще "уязвимы к политическому влиянию".

Дополнительную обеспокоенность в Европе вызвали законодательные изменения, принятые Верховной Радой в июле, временно ограничившие независимость антикоррупционных органов. Хотя после протестов и давления международных партнеров их автономию возобновили, в Брюсселе считают, что подобные колебания наносят ущерб доверию к Украине как будущему члену ЕС.

Аналитики отмечают, что даже кратковременное ослабление антикоррупционной системы может иметь стратегические последствия. Особенно в контексте обсуждения механизмов использования замороженных российских активов на около 200 миллиардов евро, которые планируют направить в поддержку Украины.

Европейские чиновники подчеркивают, что эти средства должны быть распределены "прозрачно и под строгим контролем".

В Брюсселе коррупционный скандал уже называют своеобразным "украинским Mani Pulite" намекая на итальянскую антикоррупционную кампанию 1990-х. Европейские дипломаты признают, что ситуация может повлиять на решение о начале переговоров о членстве, ведь ЕС стремится видеть в Украине стабильную систему верховенства права. В то же время общественные организации в Украине сообщают о растущем давлении на антикоррупционных активистов, что лишь усиливает опасения партнеров.

