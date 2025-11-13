logo

BTC/USD

100583

ETH/USD

3325.16

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Украина может потерять шанс вступления в ЕС: возникшее новое препятствие
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина может потерять шанс вступления в ЕС: возникшее новое препятствие

Коррупционный скандал в Украине создал напряжение в Брюсселе. ЕС обеспокоен нестабильностью антикоррупционных реформ и может затормозить процесс вступления Украины в Евросоюз

13 ноября 2025, 19:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Новый коррупционный скандал в энергетике стал серьезным испытанием для Киева на пути членства в Европейском Союзе. Расследование, связанное с "Энергоатомом" и Тимуром Миндичем, может стать фактором замедления процесса евроинтеграции, ведь Брюссель все громче говорит о "неустойчивости антикоррупционных реформ".

Украина может потерять шанс вступления в ЕС: возникшее новое препятствие

Коррупционный скандал может сорвать вступление Украины в ЕС. Фото из открытых источников

Дело Миндича касается схемы со взятками более чем на 100 миллионов долларов, которые якобы распределялись в системе гражданской защиты во время блекаутов, вызванных российскими обстрелами. По данным итальянского издания La Repubblica, это может создать "препятствие процессу вступления".

Европейская комиссия в своем последнем отчете констатирует, что прогресс по борьбе с коррупцией в Украине остается "ограниченным". Несмотря на то, что Киев предпринял существенные шаги в создании независимых антикоррупционных структур, реальные механизмы контроля все еще "уязвимы к политическому влиянию".

Дополнительную обеспокоенность в Европе вызвали законодательные изменения, принятые Верховной Радой в июле, временно ограничившие независимость антикоррупционных органов. Хотя после протестов и давления международных партнеров их автономию возобновили, в Брюсселе считают, что подобные колебания наносят ущерб доверию к Украине как будущему члену ЕС.

Аналитики отмечают, что даже кратковременное ослабление антикоррупционной системы может иметь стратегические последствия. Особенно в контексте обсуждения механизмов использования замороженных российских активов на около 200 миллиардов евро, которые планируют направить в поддержку Украины.

Европейские чиновники подчеркивают, что эти средства должны быть распределены "прозрачно и под строгим контролем".

В Брюсселе коррупционный скандал уже называют своеобразным "украинским Mani Pulite" намекая на итальянскую антикоррупционную кампанию 1990-х. Европейские дипломаты признают, что ситуация может повлиять на решение о начале переговоров о членстве, ведь ЕС стремится видеть в Украине стабильную систему верховенства права. В то же время общественные организации в Украине сообщают о растущем давлении на антикоррупционных активистов, что лишь усиливает опасения партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Германии на коррупционный скандал в Украине.

Также "Комментарии" писали, что адвокат по делу о коррупции в энергетике озвучил неожиданную позицию защиты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.repubblica.it/esteri/2025/11/13/news/ucraina_scandalo_corruzione_ostacolo_processo_adesione_ue-424978022/
Теги:

Новости

Все новости