Україна може втратити шанс вступу до ЄС: яка виникла нова перешкода

Новий корупційний скандал в енергетиці став серйозним випробуванням для Києва на шляху до членства в Європейському Союзі. Розслідування, пов’язане з "Енергоатомом" і Тімуром Міндічем, може стати фактором, що сповільнить процес євроінтеграції, адже Брюссель дедалі голосніше говорить про "нестійкість антикорупційних реформ".

Корупційний скандал може зірвати вступ України до ЄС. Фото з відкритих джерел

Справа Міндіча стосується схеми з хабарями на понад 100 мільйонів доларів, які нібито розподілялися в системі цивільного захисту під час блекаутів, спричинених російськими обстрілами. За даними італійського видання La Repubblica, це може створити "перешкода для процесу вступу".

Європейська комісія у своєму останньому звіті констатує, що прогрес у боротьбі з корупцією в Україні залишається "обмеженим". Попри те, що Київ зробив суттєві кроки у створенні незалежних антикорупційних структур, реальні механізми контролю все ще "вразливі до політичного впливу".

Додаткове занепокоєння у Європі викликали законодавчі зміни, ухвалені Верховною Радою у липні, які тимчасово обмежили незалежність антикорупційних органів. Хоча після протестів і тиску міжнародних партнерів їхню автономію відновили, у Брюсселі вважають, що подібні коливання шкодять довірі до України як майбутнього члена ЄС.

Аналітики зазначають, що навіть короткочасне послаблення антикорупційної системи може мати стратегічні наслідки. Особливо в контексті обговорення механізмів використання заморожених російських активів на близько 200 мільярдів євро, які планують спрямувати на підтримку України.

Європейські чиновники наголошують, що ці кошти мають бути розподілені "прозоро та під суворим контролем".

У Брюсселі корупційний скандал вже називають своєрідною "українською Mani Pulite" натякаючи на італійську антикорупційну кампанію 1990-х. Європейські дипломати визнають, що ситуація може вплинути на рішення щодо початку переговорів про членство, адже ЄС прагне бачити в Україні стабільну систему верховенства права. Водночас громадські організації в Україні повідомляють про зростаючий тиск на антикорупційних активістів, що лише підсилює побоювання партнерів.

