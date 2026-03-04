Украина на помощь больше может не рассчитывать: Фицо шокировал новой инициативой

Словацкая госкомпания SEPS заявила о намерении разорвать контракт с украинским "Укрэнерго" по аварийной поставке электроэнергии. Соответствующее решение уже приняло правительство Словакии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Dennik N.

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

Директор SEPS Мартин Магат отметил, Украина в последний раз получала аварийные поставки электричества от Словакии в январе.

Он также рассказал, что Киев якобы запрашивал экстренные поставки электроэнергии после их запрета словацкой стороной, однако не получил их.

В сообщении говорится, что просьбу об одностороннем расторжении контракта между SEPS и "Укрэнерго" подал словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Читайте также на портале "Комментарии" - коммерческий импорт электроэнергии из Венгрии и Словакии продолжается, несмотря на громкие заявления премьер-министров Виктор Орбан и Роберт Фицо о возможной остановке поставок в Украину. Это подтверждают данные европейской сети операторов систем передачи ENTSO-E.

Согласно информации платформы, 26 февраля Украина импортировала электроэнергию из Словакии с полуночи по среднеевропейскому времени – то есть с 01:00 по Киеву. Почасовой объем поставок достигал 516 МВт.

Поставки из Венгрии в тот же день были несколько ниже – до 227 МВт в час. Однако в суммарных показателях именно венгерское направление остается ключевым.

По подсчетам аналитиков ExPro, с начала февраля 2026 года Украина импортировала уже около 1,1 млн МВт-ч электроэнергии. Из этого объема 49% пришлось на Венгрию, а еще 18% — на Словакию.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о договоренности со словацким коллегой Роберт Фицо о создании совместной следственной комиссии по проверке состояния нефтепровода Дружба. Об этом Орбан сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.



