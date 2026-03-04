logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Україна на допомогу більше не може розраховувати: Фіцо шокував новою ініціативою
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна на допомогу більше не може розраховувати: Фіцо шокував новою ініціативою

Словаччина з ініціативи Фіцо припиняє аварійну допомогу Україні

4 березня 2026, 14:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Словацька держкомпанія SEPS заявила про намір розірвати контракт з українським "Укренерго" щодо аварійного постачання електроенергії. Відповідне рішення вже ухвалив уряд Словаччини. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Dennik N.

Україна на допомогу більше не може розраховувати: Фіцо шокував новою ініціативою

Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

Директор SEPS Мартін Магат зазначив, що Україна востаннє отримувала аварійні постачання електрики від Словаччини у січні.

Він також розповів, що Київ нібито запитував екстрені постачання електроенергії після їхньої заборони словацькою стороною, проте не отримав їх.

У повідомленні йдеться, що прохання про одностороннє розірвання контракту між SEPS та "Укренерго" подав словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо.

Читайте також на порталі "Коментарі" — комерційний імпорт електроенергії з Угорщини та Словаччини продовжується, незважаючи на гучні заяви прем'єр-міністрів Віктор Орбан та Роберт Фіцо про можливе зупинення постачання в Україну. Це підтверджують дані європейської мережі операторів систем передачі ENTSO-E.

Згідно з інформацією платформи, 26 лютого Україна імпортувала електроенергію зі Словаччини з півночі за середньоєвропейським часом – тобто з 01.00 за Києвом. Погодинний обсяг постачання досягав 516 МВт.

Постачання з Угорщини того ж дня були дещо нижчими – до 227 МВт на годину. Однак у сумарних показниках саме угорський напрямок залишається ключовим.

За підрахунками аналітиків ExPro, з початку лютого 2026 року Україна імпортувала вже близько 1,1 млн МВт-год електроенергії. Із цього обсягу 49% припало на Угорщину, а ще 18% – на Словаччину.

Також видання "Коментарі" повідомляло – прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про домовленість зі словацьким колегою Роберт Фіцо про створення спільної слідчої комісії з перевірки стану нафтопроводу Дружба. Про це Орбан повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини