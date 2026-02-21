Україна знайшла порятунок для Угорщини та Словаччини: що пропонує замість пошкодженої "Дружби"

Після російської атаки на нафтопровід "Дружба" Україна запропонувала Євросоюзу альтернативний шлях транспортування нафти до Угорщини та Словаччини. Йдеться про використання інших елементів української інфраструктури, зокрема нафтопроводу Одеса-Броди.

Нафтопровід "Дружба". Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться у листі місії України при ЄС до Європейської комісії від 20 лютого 2026 року, адресованому Генеральному директорату з питань енергетики. Документ опинився у розпорядженні видання "ЄП".

У листі зазначено, що 27 січня Росія здійснила цілеспрямовану атаку по об’єктах нафтотранспортної системи, завдавши суттєвих пошкоджень обладнанню "Дружби". Наразі українські фахівці проводять технічний огляд і оцінюють можливість оперативного відновлення транзиту. Роботи тривають під постійною загрозою повторних ударів.

Водночас Київ наголошує: стабільна робота енергетичної інфраструктури можлива лише за умови припинення ракетних і дронових атак РФ.

Щоб уникнути перебоїв із постачанням, Україна пропонує організувати альтернативну логістику – або через нафтотранспортну систему країни, або морем із перевалкою в портах і подальшим транспортуванням через "Одеса-Броди" до держав ЄС. Таким чином Київ сигналізує Брюсселю про готовність зберегти енергетичну стабільність регіону навіть в умовах війни.

За його словами, чинне законодавство та міжнародні угоди дають Україні можливість ухвалювати рішення з урахуванням власних безпекових інтересів. Зокрема, стаття 472 угоди про асоціацію між Україною та ЄС дозволяє призупиняти виконання контрактів між українським оператором нафтотранспортної системи – "Укртранснафтою" – та російською компанією "Транснефть" у разі загрози безпеці під час війни.



