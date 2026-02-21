logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Україна знайшла порятунок для Угорщини та Словаччини: що пропонує замість пошкодженої "Дружби"
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна знайшла порятунок для Угорщини та Словаччини: що пропонує замість пошкодженої "Дружби"

Київ звернувся до Єврокомісії з альтернативою для Угорщини та Словаччини - замість пошкодженого трубопроводу

21 лютого 2026, 09:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Після російської атаки на нафтопровід "Дружба" Україна запропонувала Євросоюзу альтернативний шлях транспортування нафти до Угорщини та Словаччини. Йдеться про використання інших елементів української інфраструктури, зокрема нафтопроводу Одеса-Броди.

Україна знайшла порятунок для Угорщини та Словаччини: що пропонує замість пошкодженої "Дружби"

Нафтопровід "Дружба". Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться у листі місії України при ЄС до Європейської комісії від 20 лютого 2026 року, адресованому Генеральному директорату з питань енергетики. Документ опинився у розпорядженні видання "ЄП".

У листі зазначено, що 27 січня Росія здійснила цілеспрямовану атаку по об’єктах нафтотранспортної системи, завдавши суттєвих пошкоджень обладнанню "Дружби". Наразі українські фахівці проводять технічний огляд і оцінюють можливість оперативного відновлення транзиту. Роботи тривають під постійною загрозою повторних ударів.

Водночас Київ наголошує: стабільна робота енергетичної інфраструктури можлива лише за умови припинення ракетних і дронових атак РФ.

Щоб уникнути перебоїв із постачанням, Україна пропонує організувати альтернативну логістику – або через нафтотранспортну систему країни, або морем із перевалкою в портах і подальшим транспортуванням через "Одеса-Броди" до держав ЄС. Таким чином Київ сигналізує Брюсселю про готовність зберегти енергетичну стабільність регіону навіть в умовах війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Угорщина оголосила про припинення постачання дизельного палива до України до моменту відновлення транспортування нафти трубопроводом "Дружба". Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто після засідання уряду.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна має законні підстави не відновлювати транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба" до закінчення дії воєнного стану. Таку позицію висловив в коментарі для УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

За його словами, чинне законодавство та міжнародні угоди дають Україні можливість ухвалювати рішення з урахуванням власних безпекових інтересів. Зокрема, стаття 472 угоди про асоціацію між Україною та ЄС дозволяє призупиняти виконання контрактів між українським оператором нафтотранспортної системи – "Укртранснафтою" – та російською компанією "Транснефть" у разі загрози безпеці під час війни.




Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/02/21/7231667/
