Угорщина перекриває дизель для України: Будапешт висуває жорстку умову

Угорщина оголосила про припинення постачання дизельного палива до України до моменту відновлення транспортування нафти трубопроводом "Дружба". Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто після засідання уряду.
Петер Сійярто. Фото: із відкритих джерел
За його словами, постачання нафти до Угорщини через нафтопровід досі не відновлене "за рішенням України", що він назвав політичним кроком.
Сійярто запевнив, що Будапешт наразі не відчуває гострої загрози: стратегічних запасів нафти країні вистачить приблизно на 96 днів. Водночас угорська енергетична компанія MOL вже замовила перші партії російської нафти, які планують доставляти морським шляхом через Хорватію.
Нафтопровід "Дружба" є ключовим маршрутом постачання російської сировини до Центральної Європи. Після зупинки транзиту питання енергетичної безпеки знову опинилося в центрі політичної напруги між Будапештом і Києвом.
З початку повномасштабної війни Угорщина не демонструє готовності відмовитися від російських енергоносіїв і продовжує співпрацю з Росією у сфері енергетики. Рішення про зупинку дизельних поставок може стати новим етапом у складних відносинах між двома країнами та посилити дискусію щодо енергетичної залежності регіону.
