Украина назвала сроки прорыва в переговорах с ЕС: в ОП раскрыли планы Киева

Украина рассчитывает начать закрытие переговорных разделов о вступлении в Европейский Союз уже в начале 2027 года. При этом большинство из них Киев намерен завершить до конца следующего года. О планах рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква во время EU Accession Exchange Forum.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По словам чиновника, сейчас Украина активно готовится к IBAR — отчету Еврокомиссии о выполнении промежуточных бенчмарков. Этот документ должен стать важным этапом оценки прогресса страны на пути к членству в ЕС.

Жовква отметил, что на сегодняшний день уже открыты четыре переговорных кластера. Украина рассчитывает добиться открытия остальных до конца 2026 года, после чего перейти к следующему этапу переговорного процесса.

"Мы начнём закрывать переговорные разделы – не раздел, а именно разделы – уже в начале следующего года", — подчеркнул представитель Офиса президента.

Отдельно Жовква затронул перспективы евроинтеграции Украины и Молдовы. На фоне сообщений о возможном соперничестве двух государств он призвал не воспринимать их европейский путь как соревнование.

По его словам, Украина и Молдова начинали этот процесс вместе и должны пройти его до конца совместно. Чиновник также напомнил, что Украина движется к членству в ЕС в условиях полномасштабной войны, что существенно отличает ее ситуацию от обстоятельств соседней страны.

Таким образом, Киев рассчитывает не только ускорить техническую подготовку к вступлению в Евросоюз, но и сохранить совместную европейскую перспективу с Молдовой.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС не обещает Украине членство: что теперь Брюссель предлагает Киеву.



