Україна назвала терміни прориву у переговорах із ЄС: у ОП розкрили плани Києва

Україна розраховує розпочати закриття переговорних розділів щодо вступу до Європейського Союзу вже на початку 2027 року. При цьому більшість із них Київ має намір завершити до кінця наступного року. Про плани розповів заступник керівника офісу президента Ігор Жовква під час EU Accession Exchange Forum.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За словами чиновника, зараз Україна активно готується до IBAR – звіту Єврокомісії щодо виконання проміжних бенчмарків. Цей документ має стати важливим етапом для оцінки прогресу країни на шляху до членства в ЄС.

Жовква зазначив, що на сьогоднішній день вже відкрито чотири переговорні кластери. Україна розраховує домогтися відкриття решти до кінця 2026 року, після чого перейти до наступного етапу переговорного процесу.

"Ми почнемо закривати переговорні розділи – не розділ, а саме розділи – вже на початку наступного року", — наголосив представник Офісу президента.

Окремо Жовква торкнувся перспектив євроінтеграції України та Молдови. На тлі повідомлень про можливе суперництво двох держав він закликав не сприймати їхній європейський шлях як змагання.

За його словами, Україна та Молдова розпочинали цей процес разом і мають пройти його до кінця спільно. Чиновник також нагадав, що Україна рухається до членства в ЄС за умов повномасштабної війни, що суттєво відрізняє її ситуацію від обставин сусідньої країни.

Таким чином, Київ розраховує не лише прискорити технічну підготовку до вступу до Євросоюзу, а й зберегти спільну європейську перспективу з Молдовою.

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