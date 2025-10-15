Украина не останется одна: какая страна выделит 30 млн долларов на закупку оружия у США для ВСУ

Рубрики
Кравцев Сергей
Литва публично объявила о присоединении к программе PURL. Страна предоставит 30 миллионов долларов на закупку оружия у США, чтобы сразу же передать его Украине. Соответствующее заявление на брифинге перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе сделала министр обороны Литвы Довиле Шакалене.
Оружие для Украины. Фото: из открытых источников
Глава Минобороны также подчеркнула необходимость увеличения оборонного финансирования среди стран НАТО и сообщила, что уже со следующего года Литва будет тратить на оборону 5% ВВП.
Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) была создана по договоренности между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, а также генсеком НАТО Марком Рютте.
Механизм позволяет странам НАТО и партнерам финансировать поставки американского вооружения и технологий для Украины через добровольные взносы.
В рамках программы составляется приоритетный список необходимого вооружения и боеприпасов на основе украинских запросов, согласованных с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи анонсируют регулярно.
Координацией поставок занимается НАТО, в частности через механизм NSATU (NATO Security Assistance and Training to Ukraine).
