Украина не останется одна: какая страна выделит 30 млн долларов на закупку оружия у США для ВСУ

Литва публично объявила о присоединении к программе PURL. Страна предоставит 30 миллионов долларов на закупку оружия у США, чтобы сразу же передать его Украине. Соответствующее заявление на брифинге перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе сделала министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Оружие для Украины. Фото: из открытых источников

"Что касается Украины, Литва сегодня внесет 30 млн долларов в фонд PURL. Мы можем перевести эти средства уже сегодня, если будет необходимо, и очень надеемся, что следующий пакет будет сформирован как можно быстрее", — сказала Шакалене.

Глава Минобороны также подчеркнула необходимость увеличения оборонного финансирования среди стран НАТО и сообщила, что уже со следующего года Литва будет тратить на оборону 5% ВВП.

"Нам не нужны 5% расходов на оборону через 10 или 15 лет — нам нужны они сейчас. Литва в этом году тратит более 4%, и мы планируем превысить 5% уже со следующего года, потому что понимаем, что соревнуемся со временем", — подчеркнула министр.

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) была создана по договоренности между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, а также генсеком НАТО Марком Рютте.

Механизм позволяет странам НАТО и партнерам финансировать поставки американского вооружения и технологий для Украины через добровольные взносы.

В рамках программы составляется приоритетный список необходимого вооружения и боеприпасов на основе украинских запросов, согласованных с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи анонсируют регулярно.

Координацией поставок занимается НАТО, в частности через механизм NSATU (NATO Security Assistance and Training to Ukraine).

Читайте также на портале "Комментарии" — все-таки мир через силу: какую инициативу Европы и Украины поддерживают США.



