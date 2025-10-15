Все-таки мир через силу: какую инициативу Европы и Украины поддерживают США

Рубрики
Добиться мира возможно благодаря сильным и реальным шагам, которые противники уважают. Инициатива по продаже американского оружия европейцам соответствует видению президента США Дональда Трампа о реализации мира через силу. Такое заявление перед началом встречи министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе сделал министр войны Пит Гегсет.
Пит Гегсет. Фото: из открытых источников
Глава Пентагона подчеркнул, что США надеются, что НАТО проявит "огневую мощь", поскольку после саммита Альянса, который состоялся летом в Гааге, страны-члены начали выполнять обязательства, и вскоре эти обязательства превратятся в новые возможности.
По его словам, частью этого процесса является начатая инициатива PURL ("Список приоритетных требований Украины"), в рамках которой европейские страны покупают американское оружие и передают Украине через НАТО, чтобы добиться мира в войне.
Глава Пентагона ожидает, что больше стран присоединятся к этой инициативе и сделают собственные взносы для закупки в США оружия для Украины с целью мирного завершения конфликта.
