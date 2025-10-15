Україна не залишиться сама: яка країна виділить 30 млн доларів на закупівлю зброї у США для ЗСУ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Литва публічно оголосила про приєднання до програми PURL. Країна надасть 30 мільйонів доларів на закупівлю зброї у США, щоб одразу передати її Україні. Відповідну заяву на брифінгу перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі зробила міністр оборони Литви Довіле Шакалене.
Зброя для України. Фото: з відкритих джерел
Глава Міноборони також наголосила на необхідності збільшення оборонного фінансування серед країн НАТО і повідомила, що вже з наступного року Литва витрачатиме на оборону 5% ВВП.
Ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) було створено за домовленістю між президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, а також генсеком НАТО Марком Рютте.
Механізм дозволяє країнам НАТО та партнерам фінансувати постачання американського озброєння та технологій для України через добровільні внески.
В рамках програми складається пріоритетний список необхідного озброєння та боєприпасів на основі українських запитів, узгоджених із Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги регулярно анонсують.
Координацією постачання займається НАТО, зокрема через механізм NSATU (NATO Security Assistance and Training to Ukraine).
Читайте також на порталі "Коментарі" — таки світ через силу: яку ініціативу Європи та України підтримують США.