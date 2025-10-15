logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Україна не залишиться сама: яка країна виділить 30 млн доларів на закупівлю зброї у США для ЗСУ
Україна не залишиться сама: яка країна виділить 30 млн доларів на закупівлю зброї у США для ЗСУ

Литва сьогодні внесе 30 млн доларів до фонду PURL

15 жовтня 2025, 14:42
Кравцев Сергей

Литва публічно оголосила про приєднання до програми PURL. Країна надасть 30 мільйонів доларів на закупівлю зброї у США, щоб одразу передати її Україні. Відповідну заяву на брифінгу перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі зробила міністр оборони Литви Довіле Шакалене.

Україна не залишиться сама: яка країна виділить 30 млн доларів на закупівлю зброї у США для ЗСУ

Зброя для України. Фото: з відкритих джерел

"Що стосується України, Литва сьогодні внесе 30 млн доларів у фонд PURL. Ми можемо переказати ці кошти вже сьогодні, якщо буде необхідно, і дуже сподіваємося, що наступний пакет буде сформовано якнайшвидше", — сказала Шакалене.

Глава Міноборони також наголосила на необхідності збільшення оборонного фінансування серед країн НАТО і повідомила, що вже з наступного року Литва витрачатиме на оборону 5% ВВП.

"Нам не потрібні 5% видатків на оборону через 10 або 15 років — нам потрібні вони зараз. Литва цього року витрачає понад 4%, і ми плануємо перевищити 5% вже з наступного року, тому що розуміємо, що змагаємось згодом", — наголосила міністр.

Ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) було створено за домовленістю між президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, а також генсеком НАТО Марком Рютте.

Механізм дозволяє країнам НАТО та партнерам фінансувати постачання американського озброєння та технологій для України через добровільні внески.

В рамках програми складається пріоритетний список необхідного озброєння та боєприпасів на основі українських запитів, узгоджених із Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги регулярно анонсують.

Координацією постачання займається НАТО, зокрема через механізм NSATU (NATO Security Assistance and Training to Ukraine).

Читайте також на порталі "Коментарі" — таки світ через силу: яку ініціативу Європи та України підтримують США.




Джерело: https://www.lrt.lt/ua/novini/1263/2715373/litva-doluchaiet-sia-do-purl-30-mln-na-zbroiu-dlia-ukrayini
