Украина не получит 50 миллиардов евро помощи: премьер Словакии выставил условие

Новоназначенный премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил другим лидерам ЕС, что 50 миллиардов евро помощи Украине должны включать гарантии того, что "средства не будут разворованы". В противном случае ЕС не должен отправлять помощь Киеву, даже несмотря на то, что страна в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Роберт Фицо. Фото Getty Images

"Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире, и мы обуславливаем чрезмерную финансовую поддержку гарантиями того, что европейские деньги, включая словацкие, не будут разворованы", — высказался Фицо.

Отметим, солидарен в этом вопросе с Робертом Фицо его венгерский коллега Виктор Орбан. На саммите Европейского Союза премьер-министр Венгрии фактически заблокировал предоставление транша помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Венгерский премьер заявил, что его страна категорически против помощи Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — поддержка Украины тормозится как со стороны США, так и со стороны ЕС. Новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагал Белый дом. Евросоюз поставил нам менее трети из обещанного миллиона снарядов. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его новоназначенный словацкий коллега Роберт Фицо публично призывают ЕС прекратить предоставлять Украине военную помощь. Кроме того, Венгрия блокирует выделение транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который используют для военной поддержки Украины, а также не дает странам Евросоюза согласовать долгосрочное предоставление нашей стране 50 млрд евро. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Действительно ли Украина может остаться без поддержки ведущих союзников? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



