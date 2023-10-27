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Украина не получит 50 миллиардов евро помощи: премьер Словакии выставил условие

Премьера Словакии беспокоит уровень коррупции в Украине

сегодня, 15:07 comments1229
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Кравцев Сергей
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Новоназначенный премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил другим лидерам ЕС, что 50 миллиардов евро помощи Украине должны включать гарантии того, что "средства не будут разворованы". В противном случае ЕС не должен отправлять помощь Киеву, даже несмотря на то, что страна в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Украина не получит 50 миллиардов евро помощи: премьер Словакии выставил условие

Роберт Фицо. Фото Getty Images

"Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире, и мы обуславливаем чрезмерную финансовую поддержку гарантиями того, что европейские деньги, включая словацкие, не будут разворованы", — высказался Фицо.


Отметим, солидарен в этом вопросе с Робертом Фицо его венгерский коллега Виктор Орбан. На саммите Европейского Союза премьер-министр Венгрии фактически заблокировал предоставление транша помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Венгерский премьер заявил, что его страна категорически против помощи Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — поддержка Украины тормозится как со стороны США, так и со стороны ЕС. Новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагал Белый дом. Евросоюз поставил нам менее трети из обещанного миллиона снарядов. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его новоназначенный словацкий коллега Роберт Фицо публично призывают ЕС прекратить предоставлять Украине военную помощь. Кроме того, Венгрия блокирует выделение транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который используют для военной поддержки Украины, а также не дает странам Евросоюза согласовать долгосрочное предоставление нашей стране 50 млрд евро. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Действительно ли Украина может остаться без поддержки ведущих союзников? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/oct/27/russia-ukraine-war-live-russia-executing-soldiers-who-refuse-to-follow-orders-white-house-says
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:35

Та навіщо взагалі фінансувати хунту розкрадачів? Україна вже не Європу захищає. Україна вже Тайвань і Ізраїль захищає. Якщо Україна програє Росії Китай на Тайвань нападе, а Іран на Ізраїль. От нехай вони і фінансують корумпованих.


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