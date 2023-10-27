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ЕС не смог согласовать помощь Украине на 50 млрд евро: в чем причина

Венгрия заблокировала решение вопроса о предоставлении помощи Украине

сегодня, 09:57 comments1006
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Кравцев Сергей
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На саммите Европейского союза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан фактически заблокировал предоставление транша помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Венгерский премьер заявил, что его страна категорически против такого решения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

ЕС не смог согласовать помощь Украине на 50 млрд евро: в чем причина

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан подчеркнул, Венгрия будет и дальше блокировать увеличение помощи Украине, если не увидит "очень хорошо обоснованного предложения".


"То, что перед нами... оно не сработает. Поэтому на данный момент мы откажемся и от него, и посмотрим, чего мы добьемся в декабре", — сказал Орбан.

При этом он не пояснил о каком именно предложении идет речь.                                                                                                                                   

Кроме этого, на встрече в Брюсселе новый глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что у него есть большие сомнения, что выделенные средства идут по назначению, ведь есть большие коррупционные риски. 

Отметим, издание "The Financial Times" опубликовало материал, в котором акцентировало внимание, что из-за позиции Венгрии и Словакии внутри ЕС все больше будет усиливаться раскол. Деструктивную позицию Виктора Орбана будет усиливать Роберт Фицо, который категорически против того, чтобы Украина продолжала получать прежний уровень поддержки со стороны ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — что будет с поддержкой Украины: Олаф Шольц сделал заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало – ослабевает ли европейская поддержка Украины — как реагировать на происходящее.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/positions-not-matching-yet-eu-leaders-fight-slice-budget-pie-2023-10-26/
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