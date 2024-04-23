Украина не получит помощь ЕС: у Орбана снова выставили ультиматум Киеву

Венгрия намерена блокировать помощь Евросоюза для Украины в размере 2 млрд евро. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает венгерское издание Index.

Венгрия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что причиной Сийярто назвал то, что "дискриминация венгерских компаний в Украине до сих пор не прекратилась". Поэтому пока ситуация не изменится, выделение помощи не одобрят, говорят в МИД Венгрии.

"В Брюсселе хотят, чтобы в дополнение к заблокированным нами €500 млн мы согласились на выделение членами ЕС еще €1,5 млрд для Украины. Позиция Венгрии остается неизменной: пока мы не получим гарантий от украинской стороны, что они прекратят охотиться на венгерские компании, мы не сможем способствовать принятию таких решений", – высказался Сийярто.

Стоит обратить внимание, официальный Будапешт уже не впервые пытается совать помощь Украине. Всеми возможными способами блокируя выделение помощи Украине. В частности, правительство Орбана накладывало вето на 50 миллиардов евро помощи Украине.

Кроме того, в прошлом году Венгрия блокировала выделение Украине 500 млн евро из Европейского фонда мира. Для разблокирования этой помощи Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по требованию Венгрии объявило о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, почему выступает против помощи Украине в войне с Россией. По словам венгерского лидера, "это не наша война", потому страна "должна стоять за мир".

Виктор Орбан в сообщении в Facebook описал настроения в Европе, где, по его словам, образовалось "провоенное большинство".

"В Европе атмосфера – войны, в политике царит логика войны. Я вижу, как все готовятся к войне", – пишет венгерский премьер.



