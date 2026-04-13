Несмотря на победу Петера Мадяра на последних выборах, Венгрия, вероятно, продолжит сотрудничество с Россией, по крайней мере, на время. Это связано с энергетической зависимостью Будапешта от Москвы, которая потребует поддержания определенных связей. Такое мнение высказал руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития и кандидат политических наук Игорь Рейтерович.

Он прокомментировал заявление Мадяра о необходимости диалога с Россией, отметив, что это вполне предсказуемо и не имеет ничего удивительного.

"Есть несколько важных факторов, которые обуславливают такую политику Венгрии. Во-первых, это поставляющий энергоносители из России в Венгрию нефтепровод "Дружба", а во-вторых, строительство атомной электростанции в Венгрии за счет российских инвестиций и технологий", — пояснил эксперт.

По его словам, Мадяр еще до выборов указывал на важность сохранения диалога с Россией, а потому подобные заявления являются логическим продолжением внешней политики страны.

Вместе с тем Рейтерович отметил, что Украине в будущем придется фактически строить отношения с новой венгерской властью "с нуля". И хотя этот процесс имеет как положительные, так и негативные аспекты, есть потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. "С одной стороны, это шанс выстроить здоровые, конструктивные отношения, основанные на взаимоуважении и выгоде для обеих сторон", — подчеркнул он.

В то же время, политолог обратил внимание, что новый премьер Венгрии Петер Мадяр происходит из консервативной среды и является бывшим членом партии Орбана. Это может привести к некоторым трудностям в отношениях между Украиной и Венгрией. Тем не менее эксперт верит, что если Украине удастся выстроить правильную стратегию и привлечь соответствующих дипломатов и политиков к переговорам, то с новой венгерской властью можно наладить взаимовыгодные отношения.

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерпел поражение на выборах от своего оппонента Петеру Мадяру из оппозиционной партии "Тиса". Это поражение стало серьезным ударом для России, потерявшей последнего важного союзника в Европе. Реакция россиян на этот результат была очень эмоциональной, охватив их настоящей истерией.