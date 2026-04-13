Україна неодмінно розчарується через Мадяра: названо категоричну причину

Попри перемогу Петера Мадяра на останніх виборах, Угорщина, ймовірно, продовжить співпрацю з Росією, принаймні на певний час. Це пов'язано з енергетичною залежністю Будапешта від Москви, яка вимагатиме підтримання певних зв'язків. Таку думку висловив керівник політико-правових програм Українського Центру громадського розвитку та кандидат політичних наук Ігор Рейтерович.

Фото: з відкритих джерел

Він прокоментував заяву Мадяра про необхідність діалогу з Росією, зазначивши, що це цілком передбачувано і не має нічого дивного.

"Є кілька важливих чинників, які обумовлюють таку політику Угорщини. По-перше, це нафтопровід "Дружба", який постачає енергоносії з Росії в Угорщину, а по-друге, будівництво атомної електростанції в Угорщині за рахунок російських інвестицій і технологій", — пояснив експерт.

За його словами, Мадяр ще до виборів вказував на важливість збереження діалогу з Росією, а тому подібні заяви є логічним продовженням зовнішньої політики країни.

Разом із тим, Рейтерович зазначив, що Україні в майбутньому доведеться фактично будувати відносини з новою угорською владою "з нуля". І хоча цей процес має як позитивні, так і негативні аспекти, є потенціал для взаємовигідної співпраці. "З одного боку, це шанс побудувати здорові, конструктивні відносини, засновані на взаємоповазі і вигоді для обох сторін", — підкреслив він.

Водночас політолог звернув увагу, що новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр походить з консервативного середовища і є колишнім членом партії Орбана. Це може спричинити деякі труднощі у відносинах між Україною та Угорщиною. Тим не менш, експерт вірить, що якщо Україні вдасться вибудувати правильну стратегію та залучити відповідних дипломатів і політиків до переговорів, то з новою угорською владою можна налагодити взаємовигідні стосунки.

Портал "Коментарі" вже писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазнав поразки на виборах від свого опонента Петеру Мадяру з опозиційної партії "Тиса". Ця поразка стала серйозним ударом для Росії, яка втратила останнього важливого союзника в Європі. Реакція росіян на цей результат була надзвичайно емоційною, охопивши їх справжньою істерією.