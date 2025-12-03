Украина отменила визит депутатов Европарламента: что произошло

Украина отменила планируемый визит группы депутатов Европейского парламента после того, как стало известно, что в состав делегации входит немецкий евродепутат Ганс Нойгофф – представитель ультраправой и пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (АдН). Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники в Европарламенте.

Европарламент. Фото: из открытых источников

Делегация, специализирующаяся на вопросах обороны, должна была посетить Киев и ряд чувствительных военных объектов. Однако участие Нойгоффа вызвало резкое беспокойство украинской стороны. Евродепутат неоднократно посещал Россию, делал антиукраинские заявления и открыто транслирует пророссийские нарративы.

По словам одного из депутатов ЕП, само мнение о том, что угроза безопасности происходит от представителя Европарламента, является "позорным". В комментарии он подчеркнул, что Нойгофф "ехал не для диалога с украинцами, а чтобы продолжить свой антиукраинский крестовый поход".

Несмотря на требования коллег выйти из состава делегации SEDE или даже сложить мандат, Нойгофф отказался. После этого Киев принял решение полностью упразднить визит и даже рассматривал возможность запрета депутату въезда в Украину. Официальное сообщение об отмене было сделано 30 ноября – за день до запланированного прибытия.

В Европарламенте отмечают, что ранее во время деликатных миссий члены делегаций согласовывали состав заранее, избегая включения лиц, которые могут представлять риски. Теперь рассматривается возможность перенесения визита, однако механизм исключения Нойгоффа из официального состава делегации остается неопределенным.

