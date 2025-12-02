logo_ukra

Україна буде змушена піти на "болючі поступки": у Німеччині зробили їдку заяву
НОВИНИ

Україна буде змушена піти на "болючі поступки": у Німеччині зробили їдку заяву

Глава МЗС Німеччини підкреслив, що остаточне слово щодо поступок РФ у війні має прийняти український народ

2 грудня 2025, 13:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна може бути змушена піти на "болючі поступки" у боротьбі за припинення загарбницької війни Росії. Таку заяву в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung зробив міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль.

Україна буде змушена піти на "болючі поступки": у Німеччині зробили їдку заяву

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

"Це, безперечно, буде надзвичайно складним процесом для України, який може завершитися референдумом", – заявив Вадефуль.

При цьому топ-дипломат Німеччини додав, що громадяни України тоді мають вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни, маючи на увазі вимогу Росії про значні територіальні поступки.

"Завдання дипломатії – виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Зрештою, це завжди буде пов'язане із болісними поступками", – наголосив глава МЗС Німеччини.

Завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям шанси на перемир'я "ніколи не були більшими", ніж зараз, зазначив німецький міністр.

"Важливою передумовою буде здобуття Україною гарантій, що вона не буде беззахисною перед новою російською агресією", – сказав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — незалежно від того, чим завершиться нова спроба президента США Дональда Трампа припинити війну в Україні, у Європі зростає занепокоєння, що рано чи пізно буде укладено угоду, яка не послабить Росію і створить додаткові ризики для безпеки континенту. Про це повідомляє агентство Reuters.

Також видання "Коментарі" повідомляло – CNN повідомляє, що президент США Дональд Трамп застосовує нетрадиційний та найчастіше суперечливий підхід у спробах домовитися про припинення війни Росії проти України. На переговори з Володимиром Путіним він направив спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера – при тому, що в жодного з них немає дипломатичного мандата, затвердженого Сенатом.




