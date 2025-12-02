Україна буде змушена піти на "болючі поступки": у Німеччині зробили їдку заяву

Україна може бути змушена піти на "болючі поступки" у боротьбі за припинення загарбницької війни Росії. Таку заяву в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung зробив міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

"Це, безперечно, буде надзвичайно складним процесом для України, який може завершитися референдумом", – заявив Вадефуль.

При цьому топ-дипломат Німеччини додав, що громадяни України тоді мають вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни, маючи на увазі вимогу Росії про значні територіальні поступки.

"Завдання дипломатії – виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Зрештою, це завжди буде пов'язане із болісними поступками", – наголосив глава МЗС Німеччини.

Завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям шанси на перемир'я "ніколи не були більшими", ніж зараз, зазначив німецький міністр.

"Важливою передумовою буде здобуття Україною гарантій, що вона не буде беззахисною перед новою російською агресією", – сказав він.

