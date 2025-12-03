logo_ukra

Україна скасувала візит депутатів Європарламенту: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна скасувала візит депутатів Європарламенту: що сталося

Київ скасував візит через побоювання витоку інформації та небезпеку присутності депутата з відверто проросійськими позиціями

3 грудня 2025, 15:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна відмінила запланований візит групи депутатів Європейського парламенту після того, як стало відомо, що до складу делегації входить німецький євродепутат Ганс Нойгофф – представник ультраправої та проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Про це повідомляє Euractiv із посиланням на джерела в Європарламенті.

Україна скасувала візит депутатів Європарламенту: що сталося

Європарламент. Фото: з відкритих джерел

Делегація, що спеціалізується на питаннях оборони, мала відвідати Київ та низку чутливих військових об’єктів. Однак участь Нойгоффа викликала різке занепокоєння української сторони. Євродепутат неодноразово відвідував Росію, робив антиукраїнські заяви та відкрито транслює проросійські наративи.

За словами одного з депутатів ЄП, сама думка про те, що загроза безпеці походить від представника Європарламенту, є "ганебною". У коментарі виданню він наголосив, що Нойгофф "їхав не для діалогу з українцями, а щоб продовжити свій антиукраїнський хрестовий похід".

Попри вимоги колег вийти зі складу делегації SEDE або навіть скласти мандат, Нойгофф відмовився. Після цього Київ ухвалив рішення повністю скасувати візит та навіть розглядав можливість заборони депутату в'їзду в Україну. Офіційне повідомлення про скасування було зроблено 30 листопада – за день до запланованого прибуття.

У Європарламенті зазначають, що раніше під час делікатних місій члени делегацій узгоджували склад заздалегідь, уникаючи включення осіб, які можуть становити ризики. Тепер розглядається можливість перенесення візиту, однак механізм виключення Нойгоффа з офіційного складу делегації залишається невизначеним.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна може бути змушена піти на "болючі поступки" у боротьбі за припинення загарбницької війни Росії. Таку заяву в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung зробив міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль.




