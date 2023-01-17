Украина получила неожиданный подарок от анонимов из Швеции: детали

Вчера, 16 января из польского Люблина выехал гуманитарный конвой в Киев. В его состав, говориться в сообщении издания Wyborcza, вошли три грузовика, в каждом из которых были так необходимы Украине электрогенераторы. Известно, что в этот раз поляки не имеют отношения к этому "презенту", они, скорее всего, выступили в данной ситуации в качестве посредников и организаторов транспортировки груза. По данным СМИ, столь неожиданный подарок был приготовлен для Киева гражданами Швеции, которые пожелали не называть своих имен.

фото грузовика с помощью, из открытых источников

"Люди, которые профинансировали покупку электрогенераторов не чувствуют необходимости раскрывать свои имена. Прежде всего, они хотели поблагодарить властей Люблина за активную поддержку Украины, ведь правительство именно этого воеводства предоставило колоссальную поддержку беженцам, организовав разнообразные гуманитарные центры на границе с Украиной. Также были выделены деньги из местного бюджета на оказании психологической, медицинской и финансовой помощи новоприбывшим переселенцам", — говорит Артур Капелько, один из местных жителей города, помогавший переправить подарки из Швеции в Киев.

Известно, что "перевалочным пунктом" для генераторов стала таможенная штаб-квартира в Люблине. Стоит отметить, что сегодня, 17 января именно в этом административном здании состоится встреча властей воеводства с Народным депутатом Украины Валерием Стерничуком.

Напомним, ранее мы сообщали, что совсем недавно власти польской Познани шокировали заявлением о выделении 300 тысяч злотых для украинского Харькова – деньги пойдут на восстановление энергосистемы города.

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