Украина получила шанс еще ближе приблизиться к вступлению в ЕС: кто может снять ультиматум

Украина может сделать новый шаг в переговорах о вступлении в Европейский союз уже 7 октября. Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения COELA должна рассмотреть результаты скрининга по двум переговорным кластерам — "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Венгрия и ЕС. Фото: из открытых источников

По информации источника "Европейской правды" в ЕС, знакомого с подготовкой заседания, ожидается, что Венгрия не станет блокировать дальнейшее продвижение Украины. Собеседник издания сообщил, что результаты скрининга по кластерам 2 и 3 планируется утвердить.

Заседание COELA должно начаться утром 7 октября. В повестке вопрос Украины и Молдовы стоит после обсуждения отдельных вопросов, связанных с Албанией и Черногорией.

Следующим этапом станет рассмотрение документов постоянными представителями стран ЕС в формате Coreper. Как ожидается, они должны одобрить отчеты по скринингу и дать возможность направить Киеву и Кишиневу письма с предложением представить свои переговорные позиции по соответствующим направлениям.

Для Украины это важная процедурная стадия. Представление переговорных позиций необходимо перед тем, как страны ЕС смогут перейти к формальному открытию переговорных кластеров.

Особое внимание приковано к позиции Венгрии. Будапешт ранее неоднократно выступал против ускорения евроинтеграции Украины и становился препятствием для продвижения отдельных решений ЕС. Однако, по словам источника "ЕвроПравды", на этот раз "неожиданностей" не ожидается.

Дальнейшая цель переговорного процесса – проведение межправительственной конференции, на которой соответствующие кластеры могут быть официально открыты. Таким образом, решение рабочей группы и последующее одобрение Coreper способны приблизить Украину к следующей стадии переговоров о членстве в Евросоюзе.

При этом само согласование кластеров еще не означает скорого вступления Украины в ЕС: впереди остается значительный объем переговорной работы и выполнения требований Евросоюза.

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