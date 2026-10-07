Україна отримала шанс ще ближче наблизитись до вступу до ЄС: хто може зняти ультиматум

Україна може зробити новий крок у переговорах щодо вступу до Європейського Союзу вже 7 жовтня. Робоча група Ради ЄС з питань розширення COELA має розглянути результати скринінгу за двома переговорними кластерами – "Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Угорщина та ЄС. Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерела "Європейської правди" в ЄС, знайомого з підготовкою засідання, очікується, що Угорщина не блокуватиме подальшого просування України. Співрозмовник видання повідомив, що результати скринінгу за кластерами 2 та 3 планується затвердити.

Засідання COELA має розпочатися вранці 7 жовтня. На порядку денному питання України та Молдови стоїть після обговорення окремих питань, пов'язаних з Албанією та Чорногорією.

Наступним етапом стане розгляд документів постійними представниками країн ЄС у форматі Coreper. Як очікується, вони повинні схвалити звіти щодо скринінгу та дати можливість надіслати Києву та Кишиневу листи з пропозицією подати свої переговорні позиції щодо відповідних напрямків.

Для України це важлива процедурна стадія. Подання переговорних позицій необхідно перед тим, як країни ЄС зможуть перейти до формального відкриття переговорних кластерів.

Особлива увага прикута до позиції Угорщини. Будапешт раніше неодноразово виступав проти прискорення євроінтеграції України і ставав на заваді просуванню окремих рішень ЄС. Проте, за словами джерела "ЄвроПравди", цього разу на "несподіванки" не очікується.

Подальша мета переговорного процесу – проведення міжурядової конференції, де відповідні кластери можуть бути офіційно відкриті. Таким чином, рішення робочої групи та подальше схвалення Coreper здатні наблизити Україну до наступної стадії переговорів про членство у Євросоюзі.

При цьому саме узгодження кластерів ще не означає швидкого вступу України до ЄС: попереду лишається значний обсяг переговорної роботи та виконання вимог Євросоюзу.

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