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Швеция развернет Patriot в Польше: почему это очень важно для Украины

Стокгольм усилит противовоздушную оборону восточного фланга Альянса: около 100 шведских военных будут задействованы в операции

7 октября 2026, 07:37
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Кравцев Сергей

Швеция направит в восточную Польшу системы противоракетной обороны Patriot для защиты важного логистического центра НАТО, через который проходит военная помощь Украине. Об отправке заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает Reuters.

Швеция развернет Patriot в Польше: почему это очень важно для Украины

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Развертывание должно начаться в декабре. В операции примут участие около 100 военнослужащих шведского подразделения противовоздушной обороны из Гальмстада.

По словам Кристерссона, основной задачей миссии станет защита логистического центра НАТО, расположенного в польском аэропорту. Через этот объект проходят поставки вооружений и другое обеспечение для Украины, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение для всей системы поддержки Киева.

"Задача как развертывания Gripen, так и развертывания Patriot заключается в защите логистического центра НАТО в Польше в аэропорту", — заявил шведский премьер. 

При этом он не уточнил, сколько именно комплексов Patriot будет переброшено на польскую территорию.

Швеция уже усиливает свое военное присутствие в Польше. В конце сентября Стокгольм объявил о направлении туда истребителей Gripen для участия в миссии НАТО по наблюдению за воздушным пространством. Самолеты должны поддерживать деятельность Альянса на восточном фланге.

Новая миссия с Patriot расширяет участие Швеции в защите инфраструктуры НАТО. Стокгольм вступил в Альянс в 2024 году, и с тех пор постепенно наращивает вклад в коллективную оборону.

Размещение систем ПВО происходит на фоне повышенного внимания НАТО к безопасности восточного фланга. Особое значение для Альянса имеют Польша и страны Балтии, расположенные в непосредственной близости от России и Беларуси.

При этом речь идет именно о защите объекта НАТО. Шведские власти не заявляли о подготовке подразделения к непосредственному участию в боевых действиях в Украине.

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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/sweden-deploy-patriot-missiles-nato-hub-poland-2026-10-06/
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