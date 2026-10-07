Швеция развернет Patriot в Польше: почему это очень важно для Украины

Швеция направит в восточную Польшу системы противоракетной обороны Patriot для защиты важного логистического центра НАТО, через который проходит военная помощь Украине. Об отправке заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает Reuters.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Развертывание должно начаться в декабре. В операции примут участие около 100 военнослужащих шведского подразделения противовоздушной обороны из Гальмстада.

По словам Кристерссона, основной задачей миссии станет защита логистического центра НАТО, расположенного в польском аэропорту. Через этот объект проходят поставки вооружений и другое обеспечение для Украины, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение для всей системы поддержки Киева.

"Задача как развертывания Gripen, так и развертывания Patriot заключается в защите логистического центра НАТО в Польше в аэропорту", — заявил шведский премьер.

При этом он не уточнил, сколько именно комплексов Patriot будет переброшено на польскую территорию.

Швеция уже усиливает свое военное присутствие в Польше. В конце сентября Стокгольм объявил о направлении туда истребителей Gripen для участия в миссии НАТО по наблюдению за воздушным пространством. Самолеты должны поддерживать деятельность Альянса на восточном фланге.

Новая миссия с Patriot расширяет участие Швеции в защите инфраструктуры НАТО. Стокгольм вступил в Альянс в 2024 году, и с тех пор постепенно наращивает вклад в коллективную оборону.

Размещение систем ПВО происходит на фоне повышенного внимания НАТО к безопасности восточного фланга. Особое значение для Альянса имеют Польша и страны Балтии, расположенные в непосредственной близости от России и Беларуси.

При этом речь идет именно о защите объекта НАТО. Шведские власти не заявляли о подготовке подразделения к непосредственному участию в боевых действиях в Украине.

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