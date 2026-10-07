Швеция развернет Patriot в Польше: почему это очень важно для Украины

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Кравцев Сергей
Швеция направит в восточную Польшу системы противоракетной обороны Patriot для защиты важного логистического центра НАТО, через который проходит военная помощь Украине. Об отправке заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает Reuters.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Развертывание должно начаться в декабре. В операции примут участие около 100 военнослужащих шведского подразделения противовоздушной обороны из Гальмстада.
По словам Кристерссона, основной задачей миссии станет защита логистического центра НАТО, расположенного в польском аэропорту. Через этот объект проходят поставки вооружений и другое обеспечение для Украины, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение для всей системы поддержки Киева.
При этом он не уточнил, сколько именно комплексов Patriot будет переброшено на польскую территорию.
Швеция уже усиливает свое военное присутствие в Польше. В конце сентября Стокгольм объявил о направлении туда истребителей Gripen для участия в миссии НАТО по наблюдению за воздушным пространством. Самолеты должны поддерживать деятельность Альянса на восточном фланге.
Новая миссия с Patriot расширяет участие Швеции в защите инфраструктуры НАТО. Стокгольм вступил в Альянс в 2024 году, и с тех пор постепенно наращивает вклад в коллективную оборону.
Размещение систем ПВО происходит на фоне повышенного внимания НАТО к безопасности восточного фланга. Особое значение для Альянса имеют Польша и страны Балтии, расположенные в непосредственной близости от России и Беларуси.
При этом речь идет именно о защите объекта НАТО. Шведские власти не заявляли о подготовке подразделения к непосредственному участию в боевых действиях в Украине.
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