Украина получит статус кандидат ЕС, но с одним уточнением: о чем оно говорит – в чем скрытый подвох

Европейская комиссия в заключении касательно соответствия Украины требованиям для государства-кандидата предлагает, чтобы ЕС мог отменять этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства. Как оцениваете такой подход? Каковы шансы, что Украина получит статус кандидата, а соответствующие требования начнут выполняться? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен. Фото - сайт Офиса президента Украины

Похоже, в ЕС нам предоставят такой интересный статус, который может смениться в любой момент

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко считает, что Украина в который раз получила гибридное обещание стать кандидатом в члены...

"Это похоже на то, как если бы вы долго ходили вокруг какой-то девушки, а она вам предоставила статус кандидата, возможность стать в будущем ее кавалером. Но при этом без явных перспектив – и с рядом условий. Как те самые семь условий, которые нам выставил Евросоюз, – отмечает эксперт. – Интересно, будет ли такое же отношение касательно желания движения в ЕС после того, как украинские беженцы вернуться оттуда домой (а большинство уже возвращается)? Немало наших соотечественников получили негативный опыт пребывание в странах Евросоюза, отношения с теми или иными властями тех или иных стран. У многих спали розовые очки – не всё там так радужно, как рассказывали те или иные личности, называющие себя активистами".

При этом, продолжает Сергей Войченко, у самого ЕС не было иного варианта, кроме как поддержать предоставление Украине статуса кандидата (это, кстати, нужно еще закрепить на саммите Евросоюза, пока мы имеем лишь рекомендацию Еврокомиссии).

"Причем в итоге нам, похоже, предоставят такой интересный статус, который может смениться в любой момент, может быть одним из козырей во время переговоров с Путиным", – подчеркивает эксперт.

В выдвинутых требованиях он не увидел ничего нового. Нам постоянно говорили, напоминает Сергей Войченко, о необходимости реформирования судебной системы, о реальной работе антикоррупционных органов.

"При этом нет неких конкретных оценочных рамок. Как понять, выполнила Украина требования – или нет? Если мы назначим руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры с заоблачной зарплатой, тогда как наши воины гибнут на фронте, а чуть ли не половина украинцев лишилась работы – это правильно? Правильно удерживать на таких зарплатах САП, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Высший антикоррупционный суд (ВАКС)? Тратить на них миллиарды в условиях неимоверного дефицита бюджета, при том, что неоднократно подчеркивалось, что аналогичные функции может выполнять Генпрокуратура, Госбюро расследований, Бюро экономической безопасности? – задается вопросами эксперт. – В то время, как нам следует думать о возрождении экономики, нас ради перспектив евроинтеграции вынуждают тратить бешенные средства на реформирование тех или иных органов. И всё это – ради статуса кандидата, который вовсе не гарантирует членство в ЕС (тут показателен пример Турции, имеющей такой статус уже более 20 лет). Почему те же Румыния, Болгария, имеющие тоже немало проблем, давно в ЕС и НАТО, а Украину держат за дверью? Не являемся ли мы постоянно некой разменной монетой в каких-то переговорах?".

Появление такой инициативы есть контрпродуктивным в процессе евроинтеграции Украины

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк отмечает, что "инициативы", вроде предложений Еврокомиссии (ЕК), – это не новая практика. И она частично оправдана тем, что в постсоветских странах институциональные и отраслевые реформы были поражены коррупционной волной, которая делегитимизировала не только институты, но и целые государства. И Украина 90-х и 2000-х не была исключением.

"В то же время, – продолжает эксперт, – я считаю появление такой инициативы контрпродуктивным в процессе евроинтеграции Украины. Более того – она подыгрывает российской пропаганде, что Украина была, есть и будет частью "российского политического интереса". Честно говоря, появления таких тезисов, которые озвучили в ЕК, вызывает шок. Очевидно, что их сформировали люди с низкой политической и исторической памятью, забывшие бедствия Второй мировой, впечатляющие картины которой воспроизвелись и сейчас – во время российско-украинской войне. Авторы таких предложений явно не понимают сверхсложности в воюющей стране, в которой имеет место гуманитарный, инфраструктурный, экономический кризис, проводить все указанные реформы. Сейчас у Украины сверхзадача – сохраниться как страна в своем суверенном статусе и территории не только по состоянию на 24.02.2022, но и восстановить территориальную целостность по состоянию на 24.08.1991".

Дмитрий Гаврилюк согласен с тем, что война не может полностью перечеркивать взятые Украиной на себя обязательства осуществлять реформы. Но считает очевидным, что война внесла коррективы в дедлайны их воплощения.

"Если эта ситуация не устраивает ЕС, пусть публично это признает – и перестанет играть в "великих ценителей демократии", а как в мультиках и книгах о заморских царях, выстраивается на поклон со своими дарами к московскому императору-маньяку Путину. А Украина, уверен, будет наращивать сотрудничество с более адекватными странами, которых российский газ не успел осквернить как Францию, ФРГ, Италию, Венгрию, Сербию и так далее", – резюмирует эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — Джонсон заявил, что пусть Путин и дальше думает, что сможет стереть украинскую нацию с лица земли.





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