Джонсон признался: пусть Путин и дальше думает, что сможет стереть украинскую нацию с лица земли

Запад только выиграет от иллюзий Путина о том, что у него какая-то особая миссия, чтобы стереть украинскую нацию с лица земли. Также Запад выиграет от убеждений российского президента о том, что время играет исключительно на стороне России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей колонке в авторитетном издании "The Sunday Times".

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Борис Джонсон опубликовал четыре ключевых шага, на которых должен делать акцент Запад для того, чтобы помочь Украине не только выстоять, но и перехватить инициативу в этой войне.

Первый шаг, по мнению Джонсона, заключается в том, чтобы сделать так, чтобы Украина была полностью обеспечена всем необходимым вооружением. Кроме того, как можно больше украинских военных должны в максимально сжатый сроки пройти обучение на полигонах Запада. Сама Британия уже берется за то, чтобы за 120 дней обучить около 10 тысяч военных.

Второй шаг заключается в том, что Запад должен помочь украинской экономике выстоять. Государственные институты должны стабильно работать.

Третий шаг – все вместе западные страны должны помочь Киеву наладить экспорт зерна по суше, чтобы украинский бюджет имел стабильные поступления.

Четвёртый шаг — Британия совместно с союзниками должна разблокировать украинские морские порты. Только так можно не допустить голод в африканских странах. Речь идет об очень больших грузах — 25 миллионов тонн пшеницы и кукурузы.

Подытожил Борис Джонсон тем, что украинские партнёры Великобритании должны получить все необходимое для того, чтобы достичь главной совей цели – победы в войне против России от отвоевывания все своих территорий.

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