Украина попросила у Европы еще €70 млрд: почему Брюссель оказался перед тяжелым выбором

Европейскому Союзу необходимо найти дополнительные 70 миллиардов евро для поддержки Украины в 2027 году. Ранее согласованного финансирования оказалось недостаточно на фоне продолжения войны и усиления российских атак. Об этом сообщает Euronews.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Во время недавнего саммита ЕС Владимир Зеленский обратился к европейским лидерам с просьбой увеличить помощь. По его словам, Украине потребуются значительные средства на оборону, вооружение и поддержание устойчивости государства.

"Нам нужно по меньшей мере еще 70 млрд евро от вас", — заявил президент, подчеркнув, что дополнительные ресурсы позволят Киеву наращивать производство современных беспилотников, нарушать российскую логистику и сдерживать наступление противника.

Ранее Евросоюз одобрил кредит на 90 миллиардов евро, который должен был покрыть значительную часть финансовых и военных потребностей Украины в 2026–2027 годах. Однако первоначальные расчеты исходили из ожидания, что война может завершиться в 2026 году. Теперь Брюсселю приходится искать дополнительные источники средств.

Один из наиболее вероятных вариантов – новые совместные заимствования на финансовых рынках. Но этот путь увеличит долговую нагрузку и может столкнуться с сопротивлением стран, которые не хотят участвовать в дополнительном финансировании Киева.

Другой вариант – использование замороженных российских активов. В ЕС находится около 210 миллиардов евро таких средств, однако идея их применения для поддержки Украины ранее встретила сопротивление Бельгии. В стране расположен депозитарий Euroclear, где хранится значительная часть активов. Брюссель опасается юридических рисков и возможных финансовых последствий.

По данным Euronews, единого решения у европейских лидеров пока нет. Дополнительные сложности создают споры о будущем долгосрочном бюджете ЕС и политическая неопределенность в отдельных странах.

В Брюсселе также подчеркивают, что европейцам потребуется участие других союзников – Великобритании, Норвегии, Канады и Японии.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли ЕС быстро обеспечить Киев необходимыми средствами, не вызвав нового внутреннего кризиса. Пока ни механизм финансирования, ни окончательное распределение расходов между союзниками не определены.

Читайте также на портале "Комментарии" — Мерц раскрыл планы Путина на Украину и Европу.



