Украина попросила у Европы еще €70 млрд: почему Брюссель оказался перед тяжелым выбором

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Кравцев Сергей
Европейскому Союзу необходимо найти дополнительные 70 миллиардов евро для поддержки Украины в 2027 году. Ранее согласованного финансирования оказалось недостаточно на фоне продолжения войны и усиления российских атак. Об этом сообщает Euronews.
Европейский Союз. Фото: из открытых источников
Во время недавнего саммита ЕС Владимир Зеленский обратился к европейским лидерам с просьбой увеличить помощь. По его словам, Украине потребуются значительные средства на оборону, вооружение и поддержание устойчивости государства.
Ранее Евросоюз одобрил кредит на 90 миллиардов евро, который должен был покрыть значительную часть финансовых и военных потребностей Украины в 2026–2027 годах. Однако первоначальные расчеты исходили из ожидания, что война может завершиться в 2026 году. Теперь Брюсселю приходится искать дополнительные источники средств.
Один из наиболее вероятных вариантов – новые совместные заимствования на финансовых рынках. Но этот путь увеличит долговую нагрузку и может столкнуться с сопротивлением стран, которые не хотят участвовать в дополнительном финансировании Киева.
Другой вариант – использование замороженных российских активов. В ЕС находится около 210 миллиардов евро таких средств, однако идея их применения для поддержки Украины ранее встретила сопротивление Бельгии. В стране расположен депозитарий Euroclear, где хранится значительная часть активов. Брюссель опасается юридических рисков и возможных финансовых последствий.
По данным Euronews, единого решения у европейских лидеров пока нет. Дополнительные сложности создают споры о будущем долгосрочном бюджете ЕС и политическая неопределенность в отдельных странах.
В Брюсселе также подчеркивают, что европейцам потребуется участие других союзников – Великобритании, Норвегии, Канады и Японии.
Главный вопрос заключается в том, сможет ли ЕС быстро обеспечить Киев необходимыми средствами, не вызвав нового внутреннего кризиса. Пока ни механизм финансирования, ни окончательное распределение расходов между союзниками не определены.
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