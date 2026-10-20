Мерц раскрыл планы Путина на Украину и Европу

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал европейские страны не недооценивать угрозу со стороны России. По его оценке, цели Кремля выходят далеко за пределы захвата украинских территорий: Москва стремится ослабить демократические институты и дестабилизировать политическую систему Европы. Об этом глава немецкого правительства заявил в интервью Bloomberg.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Россия находится на пути к дестабилизации всего политического порядка на нашем европейском континенте", — подчеркнул Мерц.

Он отметил, что многие европейцы, в том числе жители Германии, до сих пор недостаточно серьезно воспринимают происходящее.

Канцлер считает, что противостояние касается не только Украины. По его словам, Россия опасается открытых обществ, демократического устройства и успеха европейской интеграции. Поэтому европейским государствам необходимо оценивать российскую политику как долгосрочный вызов собственной безопасности.

Мерц также обратил внимание на финансовую нагрузку, которую несут европейские страны, поддерживая украинскую оборону. По его словам, Германия и другие союзники за пределами США выделяли средства на помощь Киеву, тогда как Вашингтон не участвовал в финансировании этой поддержки в сопоставимом формате.

При этом немецкий канцлер намерен продолжать убеждать Дональда Трампа, что сильная и стабильная Европа отвечает интересам самих Соединенных Штатов. Он подчеркнул важность Евросоюза как партнера Вашингтона на международной арене.

На фоне напряженности между США и Украиной европейские правительства пересматривают подходы к обороне. Мерц заявил, что страны стремятся повысить самостоятельность и укрепить возможности защиты в рамках НАТО, чтобы меньше зависеть от решений за океаном.

"Мы слышим тревожный сигнал", — отметил канцлер, говоря о необходимости подготовить Европу к самостоятельному обеспечению безопасности.

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