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Україна попросила у Європи ще €70 млрд: чому Брюссель опинився перед важким вибором

Посилення російських атак збільшило потреби Києва в оборонному фінансуванні

20 жовтня 2026, 09:32
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Кравцев Сергей

Європейському Союзу необхідно знайти додаткові 70 мільярдів євро для підтримки України у 2027 році. Раніше узгодженого фінансування виявилося недостатньо на тлі продовження війни та посилення російських атак. Про це повідомляє Euronews.

Україна попросила у Європи ще €70 млрд: чому Брюссель опинився перед важким вибором

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Під час нещодавнього саміту ЄС Володимир Зеленський звернувся до європейських лідерів із проханням збільшити допомогу. За його словами, Україні будуть потрібні значні кошти на оборону, озброєння та підтримання стійкості держави.

"Нам потрібно щонайменше ще 70 млрд євро від вас", — заявив президент, наголосивши, що додаткові ресурси дозволять Києву нарощувати виробництво сучасних безпілотників, порушувати російську логістику та стримувати наступ противника.

Раніше Євросоюз схвалив кредит на 90 мільярдів євро, який мав покрити значну частину фінансових та військових потреб України у 2026–2027 роках. Однак початкові розрахунки виходили з очікування, що війна може завершитися 2026 року. Наразі Брюсселю доводиться шукати додаткові джерела коштів.

Один із найімовірніших варіантів – нові спільні запозичення на фінансових ринках. Але цей шлях збільшить боргове навантаження та може зіткнутися з опором країн, які не хочуть брати участь у додатковому фінансуванні Києва.

Інший варіант – використання заморожених російських активів. У ЄС знаходиться близько 210 мільярдів євро таких коштів, проте ідея їхнього застосування для підтримки України раніше зустріла опір Бельгії. У країні розташований депозитарій Euroclear, де зберігається значна частина активів. Брюссель побоюється юридичних ризиків та можливих фінансових наслідків.

За даними Euronews, єдиного рішення у європейських лідерів наразі немає. Додаткові труднощі створюють суперечки щодо майбутнього довгострокового бюджету ЄС та політичної невизначеності в окремих країнах.

У Брюсселі також наголошують, що європейцям знадобиться участь інших союзників – Великобританії, Норвегії, Канади та Японії.

Головне питання полягає в тому, чи зможе ЄС швидко забезпечити Київ необхідними засобами, не спричинивши нової внутрішньої кризи. Поки що ні механізм фінансування, ні остаточний розподіл витрат між союзниками не визначено.

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Джерело: https://www.euronews.com/2026/10/20/ukraine-needs-another-70-billion-but-where-will-the-eu-find-the-money
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