Украина предложила Венгрии решение спорных вопросов для разблокирования членства в ЕС

Украина передала Венгрии подробную дорожную карту того, как можно решить ряд моментов по вопросу нацменьшинств, чтобы убрать те претензии, которые выставляет Будапешт на пути к членству Украины в ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Украина и Венгрия. Фото из открытых источников

"Мы передали им подробную дорожную карту, как мы видели решение вопросов, которые ставятся венгерским правительством", – отметила вице-премьер.

Она уточнила, Украине было важно, чтобы в отчете Еврокомиссии не чувствовался "венгерский след", и чтобы отчет был беспристрастным.

"И я хочу обратить внимание, что Европейская комиссия в своем отчете подтвердила прогресс Украины, подтвердила, что права национальных меньшинств со ответствуют Копенгагенским критериям, которые выставляются странам-членам Евросоюза", – подчеркнула вице-премьер.

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