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Украина предложила Венгрии решение спорных вопросов для разблокирования членства в ЕС

Украина передала Венгрии "дорожную карту" по решению вопроса нацменьшинств

сегодня, 16:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина передала Венгрии подробную дорожную карту того, как можно решить ряд моментов по вопросу нацменьшинств, чтобы убрать те претензии, которые выставляет Будапешт на пути к членству Украины в ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. 

Украина предложила Венгрии решение спорных вопросов для разблокирования членства в ЕС

Украина и Венгрия. Фото из открытых источников

"Мы передали им подробную дорожную карту, как мы видели решение вопросов, которые ставятся венгерским правительством", – отметила вице-премьер.


Она уточнила, Украине было важно, чтобы в отчете Еврокомиссии не чувствовался "венгерский след", и чтобы отчет был беспристрастным.

"И я хочу обратить внимание, что Европейская комиссия в своем отчете подтвердила прогресс Украины, подтвердила, что права национальных меньшинств со ответствуют Копенгагенским критериям, которые выставляются странам-членам Евросоюза", – подчеркнула вице-премьер.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мы ожидаем историческое заключение ЕС о выполнении нашей страной рекомендаций Еврокомиссии. Он также подчеркнул, что Украина готовит дальнейшие шаги в рамках евроинтеграции после данного заключения – законодательную работу, усиление институций государства. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба акцентировал, что именно Украина вывела Европейский Союз, который отказывался расширяться, из комы. Между тем, как минимум, два государства-члена ЕС уже заявили, что будут блокировать евроинтеграцию нашей страны, если та не выполнит их условий. Венгрия требует от Украины выполнения требований о языке и образования для национальных меньшинств. А Польша – решение проблемы эксгумации останков поляков на украинской территории (жертвы Волынской трагедии, которую поляки называют "Волынской резней"). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данные заявления и европерспективы Украины.




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