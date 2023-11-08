Перспективы вступления в ЕС: с какими вызовами придется столкнуться Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мы ожидаем историческое заключение ЕС о выполнении нашей страной рекомендаций Еврокомиссии. Он также подчеркнул, что Украина готовит дальнейшие шаги в рамках евроинтеграции после данного заключения – законодательную работу, усиление институций государства. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба акцентировал, что именно Украина вывела Европейский Союз, который отказывался расширяться, из комы. Между тем, как минимум, два государства-члена ЕС уже заявили, что будут блокировать евроинтеграцию нашей страны, если та не выполнит их условий. Венгрия требует от Украины выполнения требований о языке и образования для национальных меньшинств. А Польша – решение проблемы эксгумации останков поляков на украинской территории (жертвы Волынской трагедии, которую поляки называют "Волынской резней"). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данные заявления и европерспективы Украины.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото из открытых источников

Процесс вступления в ЕС носит некий карнавальный характер

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

"Когда страна вступает в ЕС, ей приходится выполнить множество критериев соответствия. И очень легко подобрать что-то, что станет преградой. Особенно, когда речь идет о воюющей стране. Потому "зеленый свет" для продолжения евроинтеграции дается скорее с политической, психологической целью. Чтобы поддержать ту же Украину, ее народ, высказать восхищение нами. Думаю, именно такая логика будет у Европейской Комиссии. Формальных признаков достаточно для того, чтобы сказать – да, Украина может начать процесс вступления в ЕС. Но, когда мы поймем, что "нам не шашечки – а нужно ехать", тогда начнем серьезнее относиться и к своим институтам, и к необходимости реформирования, и в целом к процессу евроинтеграции. Зачем мы всё это делаем? Для "галочки", для ЕС, для европейских бюрократов? Или для украинцев, которые хотят жить в процветающей Украине? Вернуться сюда. Не уезжать отсюда. Для украинского предпринимателя, производителя, потребителя".

Но, акцентирует эксперт, возникает диссонанс, когда одновременно звучит информация от властей, что мы якобы уже готовы стать членом ЕС, что мы приняли ряд фантастических решений в сфере судебной власти, адаптации нашего законодательства к европейскому и так далее. А в реалии – Украина находится в конце первой сотни по индексу верховенства права. Во второй сотне по качеству институтов защиты прав собственности. Имеет огромные проблемы с индексом экономической свободы, отвратительную макроэкономическую ситуацию.

"Это некие параллельные миры. Реальный, где предприниматели, производители и потребители Украины с трудном выживают. И мир выполнения неких формальных показателей. Когда украинские и европейские чиновники выступают с позиций номенклатурно-бюрократической отчетности – это одно. А, когда до них дойдет, что нужно реально что-то менять – это совсем другое", – считает Ярослав Романчук.

Он напоминает, что в прошлом году украинские Нацбанк и Минфин были признаны лучшими в мире.

"Мы понимаем, что это – формальная поддержка. С моей точки зрений – не корректная, даже моральная опасная. Но вот так люди, которые раздают эти награды, решили поощрить украинцев за то, что мы не пали духом. Однако не нужно путать туризм с проживанием на том или ином месте! На каких-то заседаниях, во время каких-то обращений те же еврочиновники высказывают Украине всяческую поддержку. А потом идет целый ряд "но". И выполнение этих "но" важно, прежде всего, для нас самих. Потому что ни система управления, ни система права, ни система налогообложения, ни регуляторка у нас не меняются. По крайней мере, в лучшую сторону", – уточняет экономист.

Судя по тому, продолжает он, как идет обсуждение необходимых законопроектов, просвета не видно. Косметические правки вносить в закостенелую систему – всё равно, что клеить обои в доме с огромными трещинами на стенах и фундаменте, приводит Ярослав Романчук сравнение. Так ремонт не делается.

"Да, нужно разговаривать с европейскими партнерами, учиться у них. Но фундамент правового государства, где главные – предприниматель, потребитель, инвестор, а не чиновник-бюрократ, мы должны выстраивать сами. Для многих стран Восточной Европы именно членство в Евросоюзе как стимул стало локомотивом реформ. Европерспективы помогали ломать сопротивление "совка" в Словакии, Венгрии, Польше. А у нас получается, что процесс вступления в ЕС носит некий карнавальный характер. Но это – не карнавал, это – жизнь, это – наше будущее. И относиться к таким процессам следует максимально серьезно. Понимая, что именно сделало Западную цивилизацию самой успешной в мире. А это – экономические свободы, верховенство права, предпринимательская модель", – напоминает эксперт.

Он задается следующими вопросами. Что мы сейчас можем предложить ЕС? С чем выйдем на его рынок?

"Кроме сырьевого экспорта мы, по большому счету, и предложить-то ничего не можем, – констатирует собеседник "Комментариев". – А потому нужны кардинальные внутренние изменения. С "совковой" сырьевой структурой мы всегда будем в ЕС занозой для тех, кто уже вошел туда. У многих стран бывшего социалистического лагеря под 50% экспорта – сельхозпродукция. А тут еще и мы со своей аграркой! Уже есть проблемы. И еще будут. Нам придумают тысячи оговорок – и гуманитарных, и правовых. И придется искать консенсус. Но, прежде всего, важно выполнить домашнюю работу. Те самые реформы, которые мы делаем лишь косметически. Те самые кардинальные структурные перемены, укрепление институций и так далее".

Украине придется жить по европейским правилам

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко не сомневается, что Украина станет членом евросообщества. И это, по его мнению, может произойти до 2030 года.

"Впрочем, переговоры могут и затянуться. Все претензии, которые нам сейчас выдвигают Польша и Венгрия – не проблемы. Проблема будет (и Кулеба абсолютно верно на этом акцентировал) в том, что требования к Украине будут постоянно увеличиваться. Особенно, когда мы станем ЕС. Надо понимать, что Евросоюз – это махровая бюрократия. Решения самых маленьких проблем затягиваются на годы. Существует чрезмерный контроль со стороны разных стран и органов", – поясняет эксперт.

Он предупреждает, что те же конфликты, которые у нас наблюдаются в последнее время с Польшей (с аграркой, с перевозчиками) после того, как мы войдем в ЕС, станут скорее практикой, чем исключением.

"Евросообщество не будет нам что-то давать просто так. Нам всё придется выгрызать, выбивать, отстаивая национальные интересы, своих производителей, – подчеркивает Александр Охрименко. – Конкуренцию никто не отменял! Нам дадут зайти на огромный европейский рынок — и это очень хорошо. Но конкуренция там невероятно высока. И Украине следует быть готовой сражаться за свое место на этом рынке. И это нормальное бизнес-явление".

Когда мы станем частью ЕС, для населения существенно увеличатся налоги. Упрощенцев не будет, отмечет эксперт. Кроме того, не будет вольности в стиле — можешь платить за коммуналку (которая, кстати, тоже значительно вырастет), а можешь — не платить. Не заплатил? Отключат свет, воду, газ, уверяет Александр Охрименко. Будет жесткая система конфискации. Не погасил кредит? Выселили из квартиры.

"И это надо понимать. И быть к этому готовыми, – говорит эксперт. – Европа — это соблюдение законов. Польша, когда вступала, потеряла упрощенцев, но там и значительно сократилась контрабанда. Жизнь по-европейски — это высокие зарплаты и уровень комфорта, но и — высокие цены, налоги, никаких зарплат в конвертах. Плюс — жизнь в долг. Значительная часть европейцев постоянно берет кредиты".

Не следует забывать и то, продолжает Александр Охрименко, что при вступлении в ЕС в Украине увеличиться количество мигрантов. Из Азии, Африки.

"И это хорошо! Нам нужны будут рабочие руки, свежая кровь. Именно мигранты помогут создать настоящую украинскую нацию, – считает эксперт. – Без шароварщины и бессмысленных лозунгов о прошлом. Это будет новая украинская нация 21 столетия. Европа — это микс. Смешанные браки, смешанные языки и традиции. И лишь это — путь в будущее, а не в архаику. И Украина, надеюсь, со временем станет такой мультистраной, живущей по европейским правилам".

Дорога, по которой идет Украина – правильная

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников поделился таким мнением:

"Процесс начала переговоров ЕС с Украиной о вступлении – это важное событие. И выполнение соответствующих требований подводило нас именно к такому моменту. Процедурному, но необходимому для конечного результата".

По словам эксперта, сейчас сложно сказать, все ли страны Евросоюза проголосуют за начала переговоров. Могут быть разные проблемы. Они уже вырисовываются со стороны Венгрии, со стороны Польши.

"Но та дорога, по которой идет Украина – правильная. И рано или поздно мы не только начнем переговоры с ЕС о нашем вступлении туда, но и успешно их завершим собственно полноценным членством", – прогнозирует Алексей Плотников.

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