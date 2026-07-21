Украина рискует вновь застрять на пути к членству в ЕС: что в этот раз не так

Совет Европейского Союза во второй раз попытается добиться согласия Венгрии на следующий этап переговоров о вступлении Украины в ЕС. Как сообщили европейские дипломаты в Брюсселе, 22 июля этот вопрос вновь рассмотрит Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA).

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

Речь идет о согласовании результатов скрининга кластеров №2 и №3, без которого невозможно официально начать процедуру их открытия. Именно после утверждения этих документов Евросоюз сможет направить Украине письмо с просьбой предоставить переговорные позиции, что считается формальным стартом следующего этапа переговоров о членстве.

По данным источников, ирландское председательство в Совете ЕС совместно с другими государствами-членами вновь попытается убедить представителя Венгрии отказаться от блокирования решения. Аналогичная попытка уже предпринималась ранее, однако достичь консенсуса тогда не удалось.

В Брюсселе рассчитывают добиться прогресса до начала летнего перерыва в работе европейских институтов. Если компромисс будет найден уже сейчас, это позволит провести межправительственную конференцию с Украиной и Молдовой в сентябре и открыть новые переговорные кластеры без дополнительной задержки.

Оптимистичный сценарий, который обсуждается в европейских структурах, предусматривает постепенное открытие всех переговорных кластеров до конца 2026 года – ориентировочно по одному каждый месяц.

При этом заседание 22 июля имеет особое значение, поскольку станет последней встречей рабочей группы COELA перед летними каникулами. Следующее заседание предварительно запланировано лишь на 1 сентября, поэтому очередной отказ Будапешта может вновь отсрочить продвижение Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

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