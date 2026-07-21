Україна ризикує знову застрягти на шляху до членства в ЄС: що цього разу не так

Рада Європейського Союзу вдруге спробує домогтися згоди Угорщини на наступний етап переговорів щодо вступу України до ЄС. Як повідомили європейські дипломати у Брюсселі, 22 липня це питання знову розгляне Робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA).

Членство України в ЄС. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про узгодження результатів скринінгу кластерів №2 та №3, без якого неможливо офіційно розпочати процедуру їх відкриття. Саме після затвердження цих документів Євросоюз зможе направити Україні листа з проханням надати переговорні позиції, що вважається формальним стартом наступного етапу переговорів про членство.

За даними джерел, ірландське головування у Раді ЄС спільно з іншими державами-членами знову спробує переконати представника Угорщини відмовитись від блокування рішення. Аналогічна спроба вже була раніше, проте досягти консенсусу тоді не вдалося.

У Брюсселі розраховують досягти прогресу до початку літньої перерви в роботі європейських інститутів. Якщо компромісу буде знайдено вже зараз, це дозволить провести міжурядову конференцію з Україною та Молдовою у вересні та відкрити нові переговорні кластери без додаткової затримки.

Оптимістичний сценарій, який обговорюється в європейських структурах, передбачає поступове відкриття всіх кластерів переговорів до кінця 2026 року – орієнтовно по одному щомісяця.

Засідання 22 липня має особливе значення, оскільки стане останньою зустріччю робочої групи COELA перед літніми канікулами. Наступне засідання попередньо заплановане лише на 1 вересня, тому чергова відмова Будапешта може знову відстрочити поступ України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — перспективи не райдужні: який сигнал отримала Україна про своє членство в ЄС.