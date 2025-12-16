Украина снова рискует остаться без средств: какое требование предъявляет Брюссель

Правительство Бельгии настаивает на дополнительных гарантиях от Евросоюза по использованию замороженных российских активов, несмотря на ранее предложенную программу их применения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico".

Репарационный кредит. Фото: из открытых источников

По данным издания, позиция Бельгии вызвана тем, что последнее предложение послов ЕС не учитывает полностью опасения страны по поводу рисков со стороны Москвы. Брюссель хочет быть уверен, что никакие финансовые меры не приведут к непропорциональным искам или ответным действиям России против бельгийской стороны.

По информации источников, программа ЕС предусматривает три ключевых момента: возможность доступа к финансированию всего пакета в случае исков или других действий Москвы; гарантированная система безопасности независимо от общей суммы финансовых гарантий, предоставляемых отдельными странами ЕС; а также запрет передавать средства Украине, пока эти гарантии не будут подтверждены.

В то же время, все европейские столицы должны расторгнуть двусторонние инвестиционные договоры с Россией. Однако, по словам неназванных дипломатов, Бельгия отвергла эти положения, подчеркнув необходимость дополнительной защиты от рисков.

Бельгийские чиновники подчеркнули, что игнорирование их требований будет бессмысленным, и добавили: если гарантии не будут предоставлены, средства, хранящиеся на счетах депозитария Euroclear, просто не будут разблокированы. Это решение подчеркивает стремление Брюсселя обеспечить безопасность своих финансовых интересов в сложной международной ситуации.

