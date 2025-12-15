Натяк на продовження війни: у Франції розповіли, на скільки років Україні вистачить підтримки ЄС

Європейський Союз уже цього тижня може ухвалити рішення, яке забезпечить Україні фінансову стійкість щонайменше на найближчі два роки. Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, спілкуючись із журналістами напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

Жан-Ноель Барро. Фото: з відкритих джерел

За словами французького топ-дипломата, під час найближчого саміту Європейської ради, де зберуться лідери всіх 27 країн-членів Євросоюзу, може бути затверджене рішення, яке убезпечить Україну від фінансових ризиків у середньостроковій перспективі. Це, наголосив Барро, дозволить Києву почуватися впевненіше на тлі міжнародних дискусій, спрямованих на досягнення миру.

Міністр підкреслив, що Україна демонструє готовність рухатися вперед і прискорювати процеси реформ та взаємодії з партнерами. Він також нагадав, що переговори між Україною, європейськими країнами та США продовжаться 15 грудня в Берліні.

Окремо Барро звернув увагу на рішучі кроки Європи щодо Росії. За його словами, ЄС вирішив діяти самостійно, зберігаючи обмеження на доступ Москви до активів, розміщених у Європі, доти, доки Росія не припинить агресію проти України та не виплатить компенсацію за завдані збитки.

Крім того, французький міністр анонсував запровадження нового пакета санкцій. Під обмеження потраплять дев’ять структур, причетних до обходу санкцій, зокрема представники так званого тіньового флоту та судноплавні компанії, пов’язані з "Лукойлом" і "Роснефтью". Також санкції торкнуться 12 осіб, яких у Франції вважають агентами російської дестабілізації в Європі та причетними до цифрових втручань і пропагандистських кампаній.

