Україна знову ризикує залишитися без коштів: яку вимогу ставить Брюссель

Уряд Бельгії наполягає на додаткових гарантіях від Євросоюзу для використання заморожених російських активів, незважаючи на раніше запропоновану програму їх застосування. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Politico".

Репараційний кредит. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, позиція Бельгії викликана тим, що остання пропозиція послів ЄС не враховує повністю побоювання країни щодо ризиків з боку Москви. Брюссель хоче бути впевнений, що жодні фінансові заходи не призведуть до непропорційних позовів або відповідних дій Росії проти бельгійської сторони.

За інформацією джерел, програма ЄС передбачає три ключові моменти: можливість доступу до фінансування всього пакета у випадку позовів або інших дій Москви; гарантовану систему безпеки незалежно від загальної суми фінансових гарантій, що надаються окремими країнами ЄС; а також заборону передавати кошти Україні, доки ці гарантії не будуть підтверджені.

Водночас усі європейські столиці мають розірвати двосторонні інвестиційні договори з Росією. Проте, за словами неназваних дипломатів, Бельгія відкинула ці положення, підкресливши потребу у додатковому захисті від ризиків.

Бельгійські чиновники наголосили, що ігнорування їхніх вимог буде безглуздим, і додали: якщо гарантії не будуть надані, кошти, що зберігаються на рахунках депозитарію Euroclear, "просто не будуть розблоковані". Це рішення підкреслює прагнення Брюсселя забезпечити безпеку власних фінансових інтересів у складній міжнародній ситуації.

