78280

2397.82

44.12

51.91

Украина таки дождалась: какие два важных решения поддержали послы ЕС
Украина таки дождалась: какие два важных решения поддержали послы ЕС

Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ

22 апреля 2026, 14:38
Кравцев Сергей

Послы стран Евросоюза поддержали кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро и 20 пакет санкций. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Общественное".

Украина таки дождалась: какие два важных решения поддержали послы ЕС

Журналистам о запуске письменной процедуры одобрения выделения денег рассказал спикер председательства Кипра в Европейском Совете.

Отмечается, что данная процедура необходима для окончательного принятия. Ожидается, что он завершится завтра, 23 апреля, во второй половине дня.

Формат процедуры будет выглядеть так: представители европейских стран будут подписывать принятие выделения кредита для Украины и антироссийских санкций.

Следует отметить, что проведение неформального саммита лидеров ЕС запланировано на 23-24 апреля на Кипре.

Встреча будет посвящена не только Украине, но и более широкому контексту международной безопасности. В частности, война на Ближнем Востоке, ситуация в Иране и связанные с этим энергетические риски для Европы.

Как сообщалось ранее, Европейский Союз может уже 22 апреля утвердить масштабный кредит для Украины на 90 млрд евро – долго блокировавшееся Будапештом решение. После смены власти в Венгрии в Брюсселе ожидают "положительный результат" переговоров.

Ранее экс-премьер Виктор Орбан тормозил пакет помощи, увязывая его с возобновлением транзита российской нефти через Украину. Однако его поражение на выборах открыло путь к компромиссу. По данным дипломатов, ключевым фактором может стать возобновление поставок по трубопроводу Дружба.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что первые транши Киев может получить уже в мае. Значительная часть – до двух третей – будет направлена на военные нужды, включая системы ПВО и высокоточное оружие. Ожидается, что финансирование позволит закупить американские комплексы Patriot и британские ракеты Storm Shadow, а также усилить производство украинских беспилотников.




