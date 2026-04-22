Україна таки дочекалася: які два важливі рішення підтримали посли ЄС

Посли країн Євросоюзу підтримали кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро і 20-й пакет санкцій. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Суспільне".

Журналістам про запуск письмової процедури схвалення виділення грошей розповів речник головування Кіпру в Європейській Раді.

Зазначається, що ця процедура необхідна для остаточного ухвалення. Очікується, що вона завершиться завтра, 23 квітня, в другій половині дня.

Формат процедури матиме такий вигляд: представники європейських країн підписуватимуть ухвалення виділення кредиту для України та антиросійських санкцій.

Варто зазначити, що проведення неформального саміту лідерів ЄС заплановано на 23-24 квітня на Кіпрі.

Зустріч буде присвячена не лише Україна, а й ширшому контексту міжнародної безпеки. Зокрема, війні на Близькому Сході, ситуації в Ірані та пов’язаним з цим енергетичним ризикам для Європи.

Як повідомлялося раніше, Європейський Союз може вже 22 квітня затвердити масштабний кредит для України на 90 млрд євро – рішення, яке довго блокувалося Будапештом. Після зміни влади в Угорщині в Брюсселі очікують на "позитивний результат" переговорів.

Раніше екс-прем'єр Віктор Орбан гальмував пакет допомоги, пов'язуючи його із відновленням транзиту російської нафти через Україну. Однак його поразка на виборах відкрила шлях до компромісу. За даними дипломатів, ключовим фактором може стати відновлення поставок трубопроводом Дружба.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс повідомив, що перші транші Київ може отримати вже у травні. Значна частина коштів – до двох третин – буде спрямована на військові потреби, включаючи системи ППО та високоточну зброю. Очікується, що фінансування дозволить закупити американські комплекси Patriot та британські ракети Storm Shadow, а також посилити виробництво українських безпілотників.



