Украина таки может вскоре стать членом ЕС, но есть один неприятный нюанс

Кравцев Сергей
В Европе рассматривают все возможные пути скорейшего членства Украины в ЕС. В частности, рассматривают предложение об изменении правил членства в Евросоюзе. Согласно новому механизму, новые страны могут присоединиться к ЕС без права голоса, что может сделать таких лидеров, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, более сговорчивыми к вступлению Украины в блок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico", ссылаясь на источники в дипломатических кругах.
Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что предложение об изменении правил членства в ЕС находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми действующими странами.
Журналисты поясняют, идея заключается в том, что новые члены получат полные права после того, как ЕС полностью изменит свою систему функционирования, чтобы затруднить наложение вето отдельными странами.
В блоке подчеркивают, расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС.
Эта инициатива даст возможность странам, находящимся в настоящее время на пути к членству, таким как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться многими преимуществами членства в ЕС, но без права вето – право, которое правительства ЕС всегда ценили как важнейший инструмент предотвращения нежелательной для них политики ЕС.
