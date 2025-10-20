Украина таки может вскоре стать членом ЕС, но есть один неприятный нюанс

В Европе рассматривают все возможные пути скорейшего членства Украины в ЕС. В частности, рассматривают предложение об изменении правил членства в Евросоюзе. Согласно новому механизму, новые страны могут присоединиться к ЕС без права голоса, что может сделать таких лидеров, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, более сговорчивыми к вступлению Украины в блок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico", ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что предложение об изменении правил членства в ЕС находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми действующими странами.

Журналисты поясняют, идея заключается в том, что новые члены получат полные права после того, как ЕС полностью изменит свою систему функционирования, чтобы затруднить наложение вето отдельными странами.

"Будущие члены должны быть обязаны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в большинстве областей политики", — отметил Антон Хофрайтер, председатель Комитета по европейским делам Бундестага Германии.

В блоке подчеркивают, расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС.

Эта инициатива даст возможность странам, находящимся в настоящее время на пути к членству, таким как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться многими преимуществами членства в ЕС, но без права вето – право, которое правительства ЕС всегда ценили как важнейший инструмент предотвращения нежелательной для них политики ЕС.

