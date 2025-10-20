Україна може незабаром стати членом ЄС, але є один неприємний нюанс

Рубрики
У Європі розглядають усі можливі шляхи якнайшвидшого членства України в ЄС. Зокрема, розглядають пропозицію щодо зміни правил членства у Євросоюзі. Згідно з новим механізмом, нові країни можуть приєднатися до ЄС без права голосу, що може зробити таких лідерів, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, більш поступливими до вступу України до блоку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Politico", посилаючись на джерела в дипломатичних колах.
Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел
У повідомленні йдеться, що пропозиція про зміну правил членства в ЄС знаходиться на ранній стадії розробки і має бути схвалена всіма країнами, що діють.
Журналісти пояснюють, що ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права після того, як ЄС повністю змінить свою систему функціонування, щоб ускладнити накладання вето окремими країнами.
У блоці наголошують, що розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС.
Ця ініціатива дасть змогу країнам, які зараз на шляху до членства, таким як Україна, Молдова та Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето – право, яке уряди ЄС завжди цінували як найважливіший інструмент запобігання небажаній для них політики ЄС.
