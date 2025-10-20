logo_ukra

Україна може незабаром стати членом ЄС, але є один неприємний нюанс

Politico пише про те, що Євросоюз хоче змінити правила членства, щоб прискорити вступ України

20 жовтня 2025, 08:00
У Європі розглядають усі можливі шляхи якнайшвидшого членства України в ЄС. Зокрема, розглядають пропозицію щодо зміни правил членства у Євросоюзі. Згідно з новим механізмом, нові країни можуть приєднатися до ЄС без права голосу, що може зробити таких лідерів, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, більш поступливими до вступу України до блоку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Politico", посилаючись на джерела в дипломатичних колах.

Україна може незабаром стати членом ЄС, але є один неприємний нюанс

Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що пропозиція про зміну правил членства в ЄС знаходиться на ранній стадії розробки і має бути схвалена всіма країнами, що діють.

Журналісти пояснюють, що ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права після того, як ЄС повністю змінить свою систему функціонування, щоб ускладнити накладання вето окремими країнами.

"Майбутні члени повинні бути зобов'язані відмовитися від права вето доти, доки не будуть реалізовані ключові інституційні реформи, такі як запровадження кваліфікованої більшості в більшості областей політики", — зазначив Антон Хофрайтер, голова Комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини.

У блоці наголошують, що розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС.

Ця ініціатива дасть змогу країнам, які зараз на шляху до членства, таким як Україна, Молдова та Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето – право, яке уряди ЄС завжди цінували як найважливіший інструмент запобігання небажаній для них політики ЄС.

Читайте також на порталі "Коментарі" – про швидке членство в ЄС вже не йдеться: що відбувається на Заході за підтримки України.




Джерело: https://www.politico.eu/article/new-eu-members-could-join-without-full-voting-veto-rights/
